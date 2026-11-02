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Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5%

Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5%

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 55,5% с уровня сентября в 54,5%, свидетельствуют данные американского... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:20+0300

2026-11-02T18:20+0300

2026-11-02T19:15+0300

мировая экономика

промышленность

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 55,5% с уровня сентября в 54,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 54,6%.При этом индекс занятости в промышленности страны в октябре снизился до 52,4% с 52,7% месяцем ранее, а индекс цен упал до 75,2% с уровня сентября в 77,9%.Основанная в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, промышленность