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Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5%
Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5%
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 55,5% с уровня сентября в 54,5%, свидетельствуют данные американского... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:20+0300
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мировая экономика
промышленность
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 55,5% с уровня сентября в 54,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 54,6%.При этом индекс занятости в промышленности страны в октябре снизился до 52,4% с 52,7% месяцем ранее, а индекс цен упал до 75,2% с уровня сентября в 77,9%.Основанная в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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мировая экономика, промышленность
Мировая экономика, Промышленность
Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5%
Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 55,5%
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 55,5% с уровня сентября в 54,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 54,6%.
При этом индекс занятости в промышленности страны в октябре снизился до 52,4% с 52,7% месяцем ранее, а индекс цен упал до 75,2% с уровня сентября в 77,9%.
Основанная в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.