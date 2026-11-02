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СМИ: катарские посредники обсудят в Тегеране возможную сделку США и Ирана
СМИ: катарские посредники обсудят в Тегеране возможную сделку США и Ирана - 02.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: катарские посредники обсудят в Тегеране возможную сделку США и Ирана
Катарские посредники отправились в Тегеран для обсуждения с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи потенциальной сделки между США и Ираном, передает агентство Рейтер... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T23:03+0300
2026-11-02T23:03+0300
2026-11-02T23:03+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Катарские посредники отправились в Тегеран для обсуждения с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи потенциальной сделки между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника. "Катарские посредники отправились в понедельник вечером в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи по поводу потенциальной сделки между США и Ираном", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство со ссылкой на источник, они обсудят версию проекта соглашения между США и Ираном, над которым ведутся переговоры уже восемь дней. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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иран, сша, тегеран, катар
ИРАН, США, Тегеран, КАТАР
СМИ: катарские посредники обсудят в Тегеране возможную сделку США и Ирана
Reuters: катарские посредники отправились в Тегеран для обсуждения сделки США и Ирана
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Катарские посредники отправились в Тегеран для обсуждения с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи потенциальной сделки между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника.
"Катарские посредники отправились в понедельник вечером в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи по поводу потенциальной сделки между США и Ираном", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство со ссылкой на источник, они обсудят версию проекта соглашения между США и Ираном, над которым ведутся переговоры уже восемь дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.