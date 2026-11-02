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Ирландия может потребовать от Британии репарации, пишет Spectator

Ирландия может потребовать от Британии репарации, пишет Spectator - 02.11.2026, ПРАЙМ

Ирландия может потребовать от Британии репарации, пишет Spectator

Ирландия может потребовать от Великобритании репарации за колониальной прошлое, включая Великий голод 1840-х годов, считает колумнист британского журнала... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:24+0300

2026-11-02T20:24+0300

2026-11-02T20:24+0300

мировая экономика

ирландия

великобритания

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ЛОНДОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Ирландия может потребовать от Великобритании репарации за колониальной прошлое, включая Великий голод 1840-х годов, считает колумнист британского журнала Spectator Патрик Уэст. В субботу премьер-министр Великобритании Энди Бернем перед началом саммита стран Содружества на Антигуа заявил, что не исключает принесение извинений за роль страны в работорговле. Уэст считает, что таким образом премьер показал слабость и открытость к диалогу о репарациях. "Это заявление не останется незамеченным на мировой арене. Оно не только воодушевит глав государств Карибского бассейна, которые настаивают на выплате репараций, но и вдохновит государства других стран Содружества поступить аналогичным образом. Оно может вызвать подобные мысли в Ирландии у тех, кто считает, что настало время потребовать компенсации за Великий картофельный голод", - пишет колумнист. Во время Великого голода 1845-1852 годов погибли около миллиона ирландцев, еще миллион эмигрировали. В этот период население Ирландии сократилось на четверть. Считается, что значительную ответственность за голод несет британское правительство, которое тогда контролировало Ирландию. По мнению журналиста Spectator, Бернем заслужил репутацию нерешительного политика, который боится нажить себе недоброжелателей. Автор также считает, что нерешительность британского премьера заменят и в других странах. "Готовность угождать, которая сейчас граничит с бессилием и трусостью, заметят в высших эшелонах власти Европейского союза - по своей сути авторитарной организации, которая так и не простила Великобританию за то, что та имела наглость выйти из ЕС", - пишет Уэст. По его оценке, в случае попытки британцев вернуться в ЕС им будут выдвинуты самые жесткие условия.

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мировая экономика, ирландия, великобритания, энди бернем, ес