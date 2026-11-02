https://1prime.ru/20261102/kamchatka-874842154.html

На Камчатке завершился туристический сезон

На Камчатке завершился туристический сезон - 02.11.2026, ПРАЙМ

На Камчатке завершился туристический сезон

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T02:30+0300

2026-11-02T02:30+0300

2026-11-02T02:30+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья, сообщила администрация сети. "Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы", - проинформировала организация на платформе "Макс". Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Сообщается, что зимние маршруты откроют после установления устойчивого снежного покрова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия