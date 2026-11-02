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На Камчатке завершился туристический сезон - 02.11.2026, ПРАЙМ
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На Камчатке завершился туристический сезон
На Камчатке завершился туристический сезон - 02.11.2026, ПРАЙМ
На Камчатке завершился туристический сезон
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T02:30+0300
2026-11-02T02:30+0300
туризм
бизнес
россия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья, сообщила администрация сети. "Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы", - проинформировала организация на платформе "Макс". Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Сообщается, что зимние маршруты откроют после установления устойчивого снежного покрова.
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40
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40
туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
02:30 02.11.2026
 
На Камчатке завершился туристический сезон

В сети природных парков "Вулканы Камчатки" завершился летний туристический сезон

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья, сообщила администрация сети.
"Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы", - проинформировала организация на платформе "Макс".
Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Сообщается, что зимние маршруты откроют после установления устойчивого снежного покрова.
 
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