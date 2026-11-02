https://1prime.ru/20261102/kamchatka-874842154.html
На Камчатке завершился туристический сезон
На Камчатке завершился туристический сезон - 02.11.2026, ПРАЙМ
На Камчатке завершился туристический сезон
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T02:30+0300
2026-11-02T02:30+0300
2026-11-02T02:30+0300
туризм
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874842154.jpg?1793575810
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья, сообщила администрация сети.
"Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы", - проинформировала организация на платформе "Макс".
Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Сообщается, что зимние маршруты откроют после установления устойчивого снежного покрова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия
На Камчатке завершился туристический сезон
В сети природных парков "Вулканы Камчатки" завершился летний туристический сезон
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноя – РИА Новости. Летний туристический сезон завершился в сети природных парков "Вулканы Камчатки" — все парки закрыты на период межсезонья, сообщила администрация сети.
"Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы", - проинформировала организация на платформе "Макс".
Посетителей просят учитывать эту информацию при планировании путешествий. Сообщается, что зимние маршруты откроют после установления устойчивого снежного покрова.