https://1prime.ru/20261102/karshering-874871242.html

Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев

Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев - 02.11.2026, ПРАЙМ

Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев

Каршеринг BelkaCar полностью восстановил после сбоев работу приложения, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:44+0300

2026-11-02T17:44+0300

2026-11-02T17:44+0300

бизнес

финансы

belkacar

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar полностью восстановил после сбоев работу приложения, сообщили РИА Новости в компании. Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами, поясняли агентству в BelkaCar. "Техническая команда BelkaCar развернула сервис на альтернативном подрядчике, доступ полностью восстановлен", - сообщили в компании. Все зависшие аренды будут пересчитаны, а денежные средства возвращены, добавили в BelkaCar. Для этого нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда. Хостинг-провайдер Beget сообщал ранее в понедельник, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, belkacar