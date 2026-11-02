https://1prime.ru/20261102/karshering-874871242.html
Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев
Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев - 02.11.2026, ПРАЙМ
Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев
Каршеринг BelkaCar полностью восстановил после сбоев работу приложения, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:44+0300
2026-11-02T17:44+0300
2026-11-02T17:44+0300
бизнес
финансы
belkacar
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar полностью восстановил после сбоев работу приложения, сообщили РИА Новости в компании.
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами, поясняли агентству в BelkaCar.
"Техническая команда BelkaCar развернула сервис на альтернативном подрядчике, доступ полностью восстановлен", - сообщили в компании.
Все зависшие аренды будут пересчитаны, а денежные средства возвращены, добавили в BelkaCar. Для этого нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда.
Хостинг-провайдер Beget сообщал ранее в понедельник, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
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бизнес, финансы, belkacar
Бизнес, Финансы, BelkaCar
Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев
Каршеринг BelkaCar полностью восстановил работу приложения после сбоев
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar полностью восстановил после сбоев работу приложения, сообщили РИА Новости в компании.
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами, поясняли агентству в BelkaCar.
"Техническая команда BelkaCar развернула сервис на альтернативном подрядчике, доступ полностью восстановлен", - сообщили в компании.
Все зависшие аренды будут пересчитаны, а денежные средства возвращены, добавили в BelkaCar. Для этого нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда.
Хостинг-провайдер Beget сообщал ранее в понедельник, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.