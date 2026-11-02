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Кассация по иску УК "Первая" к Euroclear Bank отложена до 14 декабря - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Кассация по иску УК "Первая" к Euroclear Bank отложена до 14 декабря
Кассация по иску УК "Первая" к Euroclear Bank отложена до 14 декабря - 02.11.2026, ПРАЙМ
Кассация по иску УК "Первая" к Euroclear Bank отложена до 14 декабря
Арбитражный суд Московского округа отложил на 14 декабря рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания "Первая" на судебные акты двух инстанций,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:35+0300
2026-11-02T18:35+0300
финансы
бизнес
банки
москва
ук "первая"
euroclear bank
верховный суд
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 14 декабря рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания "Первая" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 130 миллиардов рублей убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В этом иске УК "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") попросила взыскать с Euroclear Bank убытки в размере стоимости заблокированных ответчиком из-за санкций ценных бумаг. Сумма иска складывается из более 1,5 миллиарда долларов, более 110,1 миллиона евро, более 1,6 миллиарда рублей и менее значительных сумм еще в девяти валютах. Рассмотрение кассации истца уже несколько раз откладывалось в ожидании позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам. Как ранее пояснили представители сторон, номинированные в иностранных валютах ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за международных санкций. В первой инстанции – арбитражном суде Москвы – истец заявил, что УК "Первая" лишена возможности распоряжаться бумагами по вине ответчика, который незаконно следует антироссийским санкциям. При этом перспективы отмены санкций не усматриваются, а попытка истца добиться снятия разблокировки закончилась неудачей, отметил юрист, поддержав требование о взыскании полной рыночной стоимости ценных бумаг. Представитель ответчика заявил, что в случае удовлетворения иска у истца будет неосновательное обогащение – бумаги останутся у него, а кроме того, он получит еще и их стоимость. Также, по словам ответчика, стоимость бумаг истца нельзя оценивать исходя из их цены на рынке, так как даже в случае гипотетической разблокировки у истца в условиях санкций возникли бы сложности с продажей бумаг на зарубежных рынках, и распорядиться ими можно только с дисконтом на российском рынке. Суд, отказывая в иске, отметил, что "удовлетворение требования истца о взыскании в его пользу стоимости облигаций (еврооблигаций), право на которые им не утрачено, а срок погашения не наступил, приведет к неосновательному обогащению истца". Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре поддержал решение.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, москва, ук "первая", euroclear bank, верховный суд
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, УК "Первая", Euroclear Bank, Верховный суд
18:35 02.11.2026
 
Кассация по иску УК "Первая" к Euroclear Bank отложена до 14 декабря

Суд отложил на 14 декабря рассмотрение кассации УК "Первая" по иску к Euroclear Bank

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 14 декабря рассмотрение кассационной жалобы АО "Управляющая компания "Первая" на судебные акты двух инстанций, которые отклонили его иск о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 130 миллиардов рублей убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом иске УК "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") попросила взыскать с Euroclear Bank убытки в размере стоимости заблокированных ответчиком из-за санкций ценных бумаг. Сумма иска складывается из более 1,5 миллиарда долларов, более 110,1 миллиона евро, более 1,6 миллиарда рублей и менее значительных сумм еще в девяти валютах.
Рассмотрение кассации истца уже несколько раз откладывалось в ожидании позиции Верховного суда РФ по аналогичным спорам.
Как ранее пояснили представители сторон, номинированные в иностранных валютах ценные бумаги, принадлежащие российским клиентам истца, в 2022 году были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии ответчика из-за международных санкций.
В первой инстанции – арбитражном суде Москвы – истец заявил, что УК "Первая" лишена возможности распоряжаться бумагами по вине ответчика, который незаконно следует антироссийским санкциям. При этом перспективы отмены санкций не усматриваются, а попытка истца добиться снятия разблокировки закончилась неудачей, отметил юрист, поддержав требование о взыскании полной рыночной стоимости ценных бумаг.
Представитель ответчика заявил, что в случае удовлетворения иска у истца будет неосновательное обогащение – бумаги останутся у него, а кроме того, он получит еще и их стоимость.
Также, по словам ответчика, стоимость бумаг истца нельзя оценивать исходя из их цены на рынке, так как даже в случае гипотетической разблокировки у истца в условиях санкций возникли бы сложности с продажей бумаг на зарубежных рынках, и распорядиться ими можно только с дисконтом на российском рынке.
Суд, отказывая в иске, отметил, что "удовлетворение требования истца о взыскании в его пользу стоимости облигаций (еврооблигаций), право на которые им не утрачено, а срок погашения не наступил, приведет к неосновательному обогащению истца". Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре поддержал решение.
 
ФинансыБизнесБанкиМОСКВАУК "Первая"Euroclear BankВерховный суд
 
 
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