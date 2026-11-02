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Хакеры вывели из строя холодильники в торговых сетях семи европейских стран - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Хакеры вывели из строя холодильники в торговых сетях семи европейских стран
Хакеры вывели из строя холодильники в торговых сетях семи европейских стран - 02.11.2026, ПРАЙМ
Хакеры вывели из строя холодильники в торговых сетях семи европейских стран
Хакеры вывели из строя холодильники в магазинах торговых сетей не менее семи европейских стран, кибератаки затронули десятки компаний, следует из сообщений... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:20+0300
2026-11-02T18:20+0300
технологии
ирландия
нидерланды
эстония
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Хакеры вывели из строя холодильники в магазинах торговых сетей не менее семи европейских стран, кибератаки затронули десятки компаний, следует из сообщений европейских СМИ. В ходе кибератак злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по цельсию, приводя продукты в негодность. Инциденты были зафиксированы в понедельник утром в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии. Среди затронутых компаний – бельгийские Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, шведские ICA и Coop, ирландская сеть SuperValu, а также почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одна компания в Эстонии. В некоторых магазинах из-за нарушения условий хранения пришлось уничтожить практически все свежие и замороженные продукты. В Ирландии магазины, затронутые инцидентом, закрыли отделы с замороженными продуктами. На данный момент ни одна хакерская группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. Аналогичная кибератака произошла во Франции в октябре. Она затронула более 150 магазинов розничных сетей и привела к порче товара на миллионы евро.
ирландия
нидерланды
эстония
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технологии, ирландия, нидерланды, эстония
Технологии, ИРЛАНДИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЭСТОНИЯ
18:20 02.11.2026
 
Хакеры вывели из строя холодильники в торговых сетях семи европейских стран

Хакеры вывели из строя холодильники в торговых сетях семи стран Европы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Хакеры вывели из строя холодильники в магазинах торговых сетей не менее семи европейских стран, кибератаки затронули десятки компаний, следует из сообщений европейских СМИ.
В ходе кибератак злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов по цельсию, приводя продукты в негодность.
Инциденты были зафиксированы в понедельник утром в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Среди затронутых компаний – бельгийские Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, шведские ICA и Coop, ирландская сеть SuperValu, а также почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одна компания в Эстонии.
В некоторых магазинах из-за нарушения условий хранения пришлось уничтожить практически все свежие и замороженные продукты. В Ирландии магазины, затронутые инцидентом, закрыли отделы с замороженными продуктами.
На данный момент ни одна хакерская группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.
Аналогичная кибератака произошла во Франции в октябре. Она затронула более 150 магазинов розничных сетей и привела к порче товара на миллионы евро.
 
ТехнологииИРЛАНДИЯНИДЕРЛАНДЫЭСТОНИЯ
 
 
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