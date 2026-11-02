https://1prime.ru/20261102/khakery-874867527.html

В Бельгии хакеры нагрели холодильники в десятках магазинов

В Бельгии хакеры нагрели холодильники в десятках магазинов - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Бельгии хакеры нагрели холодильники в десятках магазинов

Хакеры дистанционно включили режим разморозки холодильников и морозильных камер в десятках магазинов Бельгии, вызвав резкий рост температуры и порчу продуктов,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:19+0300

2026-11-02T16:19+0300

2026-11-02T16:19+0300

бельгия

холодильник

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874867527.jpg?1793625544

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Хакеры дистанционно включили режим разморозки холодильников и морозильных камер в десятках магазинов Бельгии, вызвав резкий рост температуры и порчу продуктов, ущерб владельцы оценивают в сотни тысяч евро, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на пострадавшие торговые сети и специалистов по холодильному оборудованию. "Мы начали мобилизовывать технических специалистов уже с часа ночи, чтобы взять ситуацию под контроль. Лично я не сплю с двух часов ночи. Всю ночь и все утро мы занимались отключением пострадавших установок от сети", - сообщил бельгийскому агентству Belga генеральный директор компании Sabcobel, обслуживающей холодильное оборудование, Стефан Муланс, слова которого приводит RTL Info. По данным бельгийского телеканала, злоумышленники дистанционно активировали режим разморозки холодильных установок, который в обычных условиях используется для удаления наледи. В результате оборудование начало нагреваться, а в некоторых магазинах температура в холодильниках и морозильных камерах поднялась до 15 градусов и выше. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Около трех часов ночи в ряде магазинов сработала сигнализация, предупреждающая о нарушении температурного режима. Некоторые владельцы торговых точек обнаружили, что холодильники начали подавать горячий воздух, в том числе в камеры для хранения замороженных продуктов. По данным RTL Info, инцидент затронул около 40 магазинов сети Delhaize, 15 магазинов Carrefour, около 15 Intermarché и пять торговых точек Spar. О проблемах с холодильным оборудованием сообщили также бельгийская сеть мясных магазинов De Laet & Van Haver и некоторые другие предприятия. Представители Delhaize подтвердили компьютерный инцидент, затронувший холодильное оборудование нескольких десятков магазинов. В компании сообщили о принятии мер для обеспечения дальнейшей работы торговых точек. В Carrefour также подтвердили нарушения в работе оборудования и сообщили, что изучают обстоятельства произошедшего. В некоторых магазинах из-за нарушения условий хранения пришлось уничтожить практически все свежие и замороженные продукты. Как сообщил бельгийскому изданию HLN управляющий супермаркетом Delhaize в Оэйларте, ущерб его магазина составил не менее 100 тысяч евро без учета потерь от временного закрытия. В другом магазине Delhaize, в Хупертингене, стоимость выброшенных продуктов оценили в 60 тысяч евро. Общая сумма ущерба от кибератаки в Бельгии пока не установлена. По словам главы Sabcobel, злоумышленники использовали тот же способ воздействия на холодильные установки, что и во время масштабной кибератаки на супермаркеты Франции в октябре. Тогда были затронуты сотни магазинов, а экономические потери, по данным RTL Info, оценивались в десятки миллионов евро. Муланс пояснил, что для устранения уязвимости недостаточно обычного обновления программного обеспечения: в некоторых случаях необходимо физически модифицировать оборудование и обеспечить его подключение через защищенные интернет-соединения. При этом личности злоумышленников и возможная связь между атаками во Франции и Бельгии пока не установлены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бельгия, холодильник