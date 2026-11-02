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Стоимость золота могут снизить микробы. Если смелости хватит

Стоимость золота могут снизить микробы. Если смелости хватит - 02.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота могут снизить микробы. Если смелости хватит

Представьте: золото дешевеет не потому, что инвесторы испугались или ФРС повысила ставку, а потому что в дело вступили бактерии. Звучит как фантастика? А между... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T05:05+0300

2026-11-02T05:05+0300

2026-11-02T05:05+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Представьте: золото дешевеет не потому, что инвесторы испугались или ФРС повысила ставку, а потому что в дело вступили бактерии. Звучит как фантастика? А между тем это уже реальность, просто пока тихая. Наступающая неделя — хороший повод присмотреться к этой странной паре: драгметалл и микробы.Сейчас золото стоит около 4 тысяч долларов за тройскую унцию и чутко реагирует на сигналы от Федрезерва, статистику по Штатам и мировую инфляцию. Сложившаяся цена заметно ниже мартовского максимума в 5172 доллара. Для добывающих компаний такой диапазон — от 3 до 4 тысяч долларов — вполне комфортен. Поэтому добыча золота в мире может вырасти до 3,9–4 тысяч тонн по итогам 2026 года против почти 3,7 тысячи тонн в 2025 году. Но дело не только в цене. Хороших месторождений, где золото лежит почти на поверхности, становится все меньше. Руда ухудшается, состав у нее сложнее. Старые способы переработки часто пасуют. И тут на сцену выходят микроорганизмы.Если совсем просто: крошечные бактерии помогают вытащить золото из трудной руды. Они окисляют минералы и освобождают металл, чтобы его можно было извлечь. Так же получают медь и уран, но в меньших масштабах. Сейчас на долю таких бактерий приходится 5–7% мировой добычи золота. В ближайшие годы показатель может вырасти до 10–12%. Представьте: каждый десятый грамм золота в мире — заслуга невидимых тружеников.Методы есть разные. Кучное и отвальное выщелачивание дешевле, но медленнее и хуже управляется. Реакторное — дороже, зато дает больше металла и точнее настраивается. Выбор простой: дешево и медленно или дорого и мощно.У России в этом направлении есть весьма успешный опыт - мы первыми в мире поставили такую технологию на поток. Еще в 1974 году в Советском Союзе запустили опытную установку по бактериальному выщелачиванию упорных золотосодержащих концентратов. В ЮАР то же самое смогли сделать лишь через 10 лет. Сейчас в нашей стране такая технология применяется на Олимпиадинском месторождении, которое разрабатывает "Полюс". Кроме того, Nordgold с 2005 года использует бактерии на Суздальском месторождении в Казахстане. Остальные российские компании повторить этот успех не смогли. Причины разные: климат суровее, руда другая, стратегии у компаний отличаются.Похожая история с медью. Крупные игроки вроде Rio Tinto, Codelco и Anglo American уже интересуются бактериальным выщелачиванием медного сырья. Сейчас доля таких технологий в меди не превышает 3–5%, но через пять лет может достигнуть 7–8%.Для России тут есть большой практический смысл. У нас накопилось 1 миллиард тонн отходов обогащения и 800 миллионов тонн металлургических шлаков. С помощью микроорганизмов из них можно дополнительно получать золото, медь, кобальт, никель и цинк. Заодно снизится нагрузка на окружающую среду. Осталось главное — привлечь частные инвестиции в разработку и внедрение таких технологий.Интрига завтрашнего дня проста. Если микробы возьмутся за дело всерьез, добыча вырастет, предложение станет больше, а золото может стать доступнее. Но для этого нужны не только технологии, но и смелость. Смелость вкладывать деньги в то, что еще недавно казалось экзотикой. Вопрос лишь в том, хватит ли у отрасли этой смелости.Автор — Леонид Хазанов, промышленный эксперт

юар

казахстан

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Леонид Хазанов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, юар, федрезерв, nordgold, rio tinto, казахстан, золото