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В Китае около 56% металлургических компаний работали в убыток в сентябре
В Китае около 56% металлургических компаний работали в убыток в сентябре - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Китае около 56% металлургических компаний работали в убыток в сентябре
Около 56% ключевых металлургических компаний Китая работали в убыток в сентябре из-за слабого спроса, избыточного предложения и высоких цен на сырье, сообщает... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:58+0300
2026-11-02T12:58+0300
2026-11-02T12:58+0300
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Около 56% ключевых металлургических компаний Китая работали в убыток в сентябре из-за слабого спроса, избыточного предложения и высоких цен на сырье, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на данные Китайской ассоциации железа и стали (CISA).
"В этом году китайские металлургические заводы, крупнейшие в мире производители стали, столкнулись с трудностями из-за сочетания слабого спроса, растущего предложения и высоких цен на сырье. Около 56% ключевых заводов-членов ассоциации были убыточными в сентябре", - передает агентство.
Ассоциация заявила, что часть предприятий проигнорировала призывы ограничивать производство и сокращать запасы и начала наращивать выпуск при первых признаках улучшения рыночной конъюнктуры. При этом CISA предупредила, что без сокращения производства прибыль отрасли продолжит снижаться, а сохранение высоких запасов будет давить на цены, сообщает агентство.
По итогам первых трех кварталов года выплавка стали в Китае снизилась на 3% в годовом выражении, до 725 миллиона тонн, уточняет Блумберг. Потребление сократилось быстрее - на 3,8%, до 625 миллиона тонн.
Отмечается, что в ассоциации назвали более быстрое падение спроса "дамокловым мечом" для отрасли и отметили, что дисбаланс между высоким предложением и слабым спросом усиливается из-за стремления отдельных компаний увеличивать выпуск в расчете на то, что конкуренты будут его ограничивать.
В сентябре CISA уже призывала металлургов контролировать производство. Инициативу тогда совместно поддержали 44 крупные компании, включая China Baowu Steel Group и Shougang Group.
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мировая экономика, китай
В Китае около 56% металлургических компаний работали в убыток в сентябре
Bloomberg: 56% ключевых металлургических компаний Китая работали в убыток в сентябре
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Около 56% ключевых металлургических компаний Китая работали в убыток в сентябре из-за слабого спроса, избыточного предложения и высоких цен на сырье, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на данные Китайской ассоциации железа и стали (CISA).
"В этом году китайские металлургические заводы, крупнейшие в мире производители стали, столкнулись с трудностями из-за сочетания слабого спроса, растущего предложения и высоких цен на сырье. Около 56% ключевых заводов-членов ассоциации были убыточными в сентябре", - передает агентство.
Ассоциация заявила, что часть предприятий проигнорировала призывы ограничивать производство и сокращать запасы и начала наращивать выпуск при первых признаках улучшения рыночной конъюнктуры. При этом CISA предупредила, что без сокращения производства прибыль отрасли продолжит снижаться, а сохранение высоких запасов будет давить на цены, сообщает агентство.
По итогам первых трех кварталов года выплавка стали в Китае снизилась на 3% в годовом выражении, до 725 миллиона тонн, уточняет Блумберг. Потребление сократилось быстрее - на 3,8%, до 625 миллиона тонн.
Отмечается, что в ассоциации назвали более быстрое падение спроса "дамокловым мечом" для отрасли и отметили, что дисбаланс между высоким предложением и слабым спросом усиливается из-за стремления отдельных компаний увеличивать выпуск в расчете на то, что конкуренты будут его ограничивать.
В сентябре CISA уже призывала металлургов контролировать производство. Инициативу тогда совместно поддержали 44 крупные компании, включая China Baowu Steel Group и Shougang Group.