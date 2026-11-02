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В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ
В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ - 02.11.2026, ПРАЙМ
В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ
Спрос на специалистов по подготовке контента с навыками в области искусственного интеллекта в январе-сентябре вырос в России на 36% по сравнению с показателями... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:45+0300
2026-11-02T14:45+0300
технологии
россия
авито работа
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос на специалистов по подготовке контента с навыками в области искусственного интеллекта в январе-сентябре вырос в России на 36% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода, рассказали РИА Новости в "Авито Работе". "Аналитики изучили вакансии с упоминанием таких навыков и отклики на них за январь-сентябрь 2026 года. Среди творческих позиций лидерами по росту спроса стали контент-менеджеры: число вакансий для них с требованием владеть ИИ увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Отмечается, что интерес работодателей к таким специалистам связан с возможностью ускорить производство контента и сократить затраты на него. Подготовка рекламных материалов - текстов, баннеров и видеороликов - требует значительных затрат времени и средств. ИИ позволяет быстрее создавать такие материалы и увеличивать объем контента без сопоставимого роста расходов. Средняя предлагаемая зарплата контент-менеджеров с навыками работы с ИИ составила 92,5 тысячи рублей в месяц, а количество откликов на такие вакансии выросло в 2,3 раза. На втором месте по темпам роста - SMM-специалисты: предложений для них стало на 16% больше. Работодатели заинтересованы в специалистах, которые с помощью нейросетей могут ускорять подготовку публикаций и поддерживать регулярное присутствие бизнеса в социальных сетях. В среднем работодатели предлагали 65 тысяч рублей в месяц по таким вакансиям. Интерес соискателей также увеличился: число откликов выросло более чем вдвое по сравнению с январем-сентябрем 2025 года. Для маркетологов количество вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ увеличилось на 15%. Применение нейросетей в подобных задачах позволяет сокращать время на подготовку маркетинговых кампаний и снижать затраты на производство контента. В среднем работодатели предлагали 70 тысяч рублей в месяц, а число откликов на такие предложения выросло на 25% за год. В целом соискатели, в свою очередь, проявляют все больший интерес к таким предложениям, отметили исследователи. За год количество откликов на вакансии с упоминанием навыков работы с ИИ выросло на 44% по всем профессиональным направлениям в России.
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192
40
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4.7
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40
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технологии, россия, авито работа
Технологии, РОССИЯ, Авито Работа
14:45 02.11.2026
 
В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ

"Авито Работа": спрос на специалистов с навыками работы с ИИ в России вырос на 36%

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос на специалистов по подготовке контента с навыками в области искусственного интеллекта в январе-сентябре вырос в России на 36% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода, рассказали РИА Новости в "Авито Работе".
"Аналитики изучили вакансии с упоминанием таких навыков и отклики на них за январь-сентябрь 2026 года. Среди творческих позиций лидерами по росту спроса стали контент-менеджеры: число вакансий для них с требованием владеть ИИ увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Отмечается, что интерес работодателей к таким специалистам связан с возможностью ускорить производство контента и сократить затраты на него. Подготовка рекламных материалов - текстов, баннеров и видеороликов - требует значительных затрат времени и средств. ИИ позволяет быстрее создавать такие материалы и увеличивать объем контента без сопоставимого роста расходов.
Средняя предлагаемая зарплата контент-менеджеров с навыками работы с ИИ составила 92,5 тысячи рублей в месяц, а количество откликов на такие вакансии выросло в 2,3 раза.
На втором месте по темпам роста - SMM-специалисты: предложений для них стало на 16% больше. Работодатели заинтересованы в специалистах, которые с помощью нейросетей могут ускорять подготовку публикаций и поддерживать регулярное присутствие бизнеса в социальных сетях. В среднем работодатели предлагали 65 тысяч рублей в месяц по таким вакансиям. Интерес соискателей также увеличился: число откликов выросло более чем вдвое по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.
Для маркетологов количество вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ увеличилось на 15%. Применение нейросетей в подобных задачах позволяет сокращать время на подготовку маркетинговых кампаний и снижать затраты на производство контента. В среднем работодатели предлагали 70 тысяч рублей в месяц, а число откликов на такие предложения выросло на 25% за год.
В целом соискатели, в свою очередь, проявляют все больший интерес к таким предложениям, отметили исследователи. За год количество откликов на вакансии с упоминанием навыков работы с ИИ выросло на 44% по всем профессиональным направлениям в России.
 
ТехнологииРОССИЯАвито Работа
 
 
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