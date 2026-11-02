https://1prime.ru/20261102/kontent-874862904.html

В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ

В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ - 02.11.2026, ПРАЙМ

В России вырос спрос на контент-менеджеров с навыками работы с ИИ

Спрос на специалистов по подготовке контента с навыками в области искусственного интеллекта в январе-сентябре вырос в России на 36% по сравнению с показателями... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:45+0300

2026-11-02T14:45+0300

2026-11-02T14:45+0300

технологии

россия

авито работа

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос на специалистов по подготовке контента с навыками в области искусственного интеллекта в январе-сентябре вырос в России на 36% по сравнению с показателями аналогичного прошлогоднего периода, рассказали РИА Новости в "Авито Работе". "Аналитики изучили вакансии с упоминанием таких навыков и отклики на них за январь-сентябрь 2026 года. Среди творческих позиций лидерами по росту спроса стали контент-менеджеры: число вакансий для них с требованием владеть ИИ увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Отмечается, что интерес работодателей к таким специалистам связан с возможностью ускорить производство контента и сократить затраты на него. Подготовка рекламных материалов - текстов, баннеров и видеороликов - требует значительных затрат времени и средств. ИИ позволяет быстрее создавать такие материалы и увеличивать объем контента без сопоставимого роста расходов. Средняя предлагаемая зарплата контент-менеджеров с навыками работы с ИИ составила 92,5 тысячи рублей в месяц, а количество откликов на такие вакансии выросло в 2,3 раза. На втором месте по темпам роста - SMM-специалисты: предложений для них стало на 16% больше. Работодатели заинтересованы в специалистах, которые с помощью нейросетей могут ускорять подготовку публикаций и поддерживать регулярное присутствие бизнеса в социальных сетях. В среднем работодатели предлагали 65 тысяч рублей в месяц по таким вакансиям. Интерес соискателей также увеличился: число откликов выросло более чем вдвое по сравнению с январем-сентябрем 2025 года. Для маркетологов количество вакансий с упоминанием навыков работы с ИИ увеличилось на 15%. Применение нейросетей в подобных задачах позволяет сокращать время на подготовку маркетинговых кампаний и снижать затраты на производство контента. В среднем работодатели предлагали 70 тысяч рублей в месяц, а число откликов на такие предложения выросло на 25% за год. В целом соискатели, в свою очередь, проявляют все больший интерес к таким предложениям, отметили исследователи. За год количество откликов на вакансии с упоминанием навыков работы с ИИ выросло на 44% по всем профессиональным направлениям в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, авито работа