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У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер - 02.11.2026, ПРАЙМ
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У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер
У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер - 02.11.2026, ПРАЙМ
У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер
Болгарские пограничники установили периметр безопасности вокруг контейнера с рождественскими украшениями, застрявшего в скалах у берегов страны, сообщает... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T20:06+0300
2026-11-02T20:06+0300
бизнес
болгария
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Болгарские пограничники установили периметр безопасности вокруг контейнера с рождественскими украшениями, застрявшего в скалах у берегов страны, сообщает министерство транспорта. Грузовой контейнер был обнаружен в понедельник в районе черноморского города Царево в Бургасской области. "Управление пограничной полиции приняло меры по охране и обеспечению безопасности территории вокруг контейнера. Согласно имеющейся информации, содержимое контейнера обозначено как рождественские украшения", - говорится в коммюнике минтранса. Ожидается прибытие в район группы экспертов для отбора проб морской воды. Результаты анализов будут обнародованы. Компетентные органы находятся в постоянной координации и следят за развитием ситуации. Как отмечает Болгарское национальное телевидение (БНТ), происхождение контейнера остается неясным. Возможно, речь идет о потерянном грузе контейнеровоза Contship Jet, атакованного беспилотниками на минувшей неделе. Неизвестные дроны 29 октября атаковали шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet в районе мыса Калиакра в Добричской области. Контейнеровоз Contship Jet – это пятое торговое судно, которое за последние несколько недель было атаковано в исключительной экономической зоне Болгарии.
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40
192
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5
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бизнес, болгария
Бизнес, БОЛГАРИЯ
20:06 02.11.2026
 
У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер

Пограничники Болгарии взяли под охрану застрявший в скалах контейнер с елочными игрушками

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Болгарские пограничники установили периметр безопасности вокруг контейнера с рождественскими украшениями, застрявшего в скалах у берегов страны, сообщает министерство транспорта.
Грузовой контейнер был обнаружен в понедельник в районе черноморского города Царево в Бургасской области.
"Управление пограничной полиции приняло меры по охране и обеспечению безопасности территории вокруг контейнера. Согласно имеющейся информации, содержимое контейнера обозначено как рождественские украшения", - говорится в коммюнике минтранса.
Ожидается прибытие в район группы экспертов для отбора проб морской воды. Результаты анализов будут обнародованы. Компетентные органы находятся в постоянной координации и следят за развитием ситуации.
Как отмечает Болгарское национальное телевидение (БНТ), происхождение контейнера остается неясным. Возможно, речь идет о потерянном грузе контейнеровоза Contship Jet, атакованного беспилотниками на минувшей неделе.
Неизвестные дроны 29 октября атаковали шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet в районе мыса Калиакра в Добричской области. Контейнеровоз Contship Jet – это пятое торговое судно, которое за последние несколько недель было атаковано в исключительной экономической зоне Болгарии.
 
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