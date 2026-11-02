https://1prime.ru/20261102/konteyner-874877204.html

У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер

У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер - 02.11.2026, ПРАЙМ

У берегов Болгарии взяли под охрану таинственный контейнер

Болгарские пограничники установили периметр безопасности вокруг контейнера с рождественскими украшениями, застрявшего в скалах у берегов страны, сообщает... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:06+0300

2026-11-02T20:06+0300

2026-11-02T20:06+0300

бизнес

болгария

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Болгарские пограничники установили периметр безопасности вокруг контейнера с рождественскими украшениями, застрявшего в скалах у берегов страны, сообщает министерство транспорта. Грузовой контейнер был обнаружен в понедельник в районе черноморского города Царево в Бургасской области. "Управление пограничной полиции приняло меры по охране и обеспечению безопасности территории вокруг контейнера. Согласно имеющейся информации, содержимое контейнера обозначено как рождественские украшения", - говорится в коммюнике минтранса. Ожидается прибытие в район группы экспертов для отбора проб морской воды. Результаты анализов будут обнародованы. Компетентные органы находятся в постоянной координации и следят за развитием ситуации. Как отмечает Болгарское национальное телевидение (БНТ), происхождение контейнера остается неясным. Возможно, речь идет о потерянном грузе контейнеровоза Contship Jet, атакованного беспилотниками на минувшей неделе. Неизвестные дроны 29 октября атаковали шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet в районе мыса Калиакра в Добричской области. Контейнеровоз Contship Jet – это пятое торговое судно, которое за последние несколько недель было атаковано в исключительной экономической зоне Болгарии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, болгария