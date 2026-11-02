https://1prime.ru/20261102/lumentum-874866229.html
Marvell Technology покупает Lumentum за 115 миллиардов долларов
Marvell Technology покупает Lumentum за 115 миллиардов долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Marvell Technology покупает Lumentum за 115 миллиардов долларов
Американская полупроводниковая компания Marvell Technology приобретает компанию в области оптических и фотонных технологий Lumentum, которая в рамках соглашения | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:52+0300
2026-11-02T15:52+0300
2026-11-02T15:56+0300
бизнес
калифорния
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американская полупроводниковая компания Marvell Technology приобретает компанию в области оптических и фотонных технологий Lumentum, которая в рамках соглашения была оценена в 115 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Marvell. "Marvell Technology, Inc и Lumentum сегодня объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении Lumentum компанией Marvell в рамках сделки, осуществляемой исключительно акциями… Предполагаемая стоимость предприятия Lumentum составляет 115 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Сумма покупки соответствует цене одной акции Lumentum примерно в 1132 долларов, то есть наценки в размере около 24% по отношению к цене закрытия по состоянию на 28 октября. Согласно условиям соглашения акционеры Lumentum получат фиксированное соотношение обмена в размере 4500 обыкновенных акций Marvell за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Lumentum. После поглощения, которое ожидается в первой половине 2028 года, акционеры Marvell будут владеть примерно 67% объединенной компании, акционеры Lumentum - 37%. "Слияние объединяет две наиболее быстрорастущие компании, занимающиеся созданием инфраструктуры для искусственного интеллекта, расширяет общий потенциальный рынок объединенной компании до 550 миллиардов долларов", - указывается в релизе. Marvell Technology - американская компания, созданная в 1995 году, занимается технологиями в области полупроводниковых технологий для инфраструктурных данных. Lumentum - компания в области оптических и фотонных технологий, лежащих в основе сетей, а также инфраструктуры, обеспечивающей работу искусственного интеллекта. Штаб-квартира компании расположена в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.
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бизнес, калифорния
Marvell Technology покупает Lumentum за 115 миллиардов долларов
Полупроводниковая Marvell Technology покупает Lumentum за 115 миллиардов долларов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Американская полупроводниковая компания Marvell Technology приобретает компанию в области оптических и фотонных технологий Lumentum, которая в рамках соглашения была оценена в 115 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Marvell.
"Marvell Technology, Inc и Lumentum сегодня объявили о заключении окончательного соглашения о приобретении Lumentum компанией Marvell в рамках сделки, осуществляемой исключительно акциями… Предполагаемая стоимость предприятия Lumentum составляет 115 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Сумма покупки соответствует цене одной акции Lumentum примерно в 1132 долларов, то есть наценки в размере около 24% по отношению к цене закрытия по состоянию на 28 октября. Согласно условиям соглашения акционеры Lumentum получат фиксированное соотношение обмена в размере 4500 обыкновенных акций Marvell за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию Lumentum.
После поглощения, которое ожидается в первой половине 2028 года, акционеры Marvell будут владеть примерно 67% объединенной компании, акционеры Lumentum - 37%.
"Слияние объединяет две наиболее быстрорастущие компании, занимающиеся созданием инфраструктуры для искусственного интеллекта, расширяет общий потенциальный рынок объединенной компании до 550 миллиардов долларов", - указывается в релизе.
Marvell Technology - американская компания, созданная в 1995 году, занимается технологиями в области полупроводниковых технологий для инфраструктурных данных.
Lumentum - компания в области оптических и фотонных технологий, лежащих в основе сетей, а также инфраструктуры, обеспечивающей работу искусственного интеллекта. Штаб-квартира компании расположена в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.