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Трамп может помиловать Маска, чтобы уберечь его от преследования - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп может помиловать Маска, чтобы уберечь его от преследования
Трамп может помиловать Маска, чтобы уберечь его от преследования - 02.11.2026, ПРАЙМ
Трамп может помиловать Маска, чтобы уберечь его от преследования
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности упредительно помиловать миллиардера Илона Маска и других своих соратников, чтобы оградить их от преследования... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:45+0300
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общество
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности упредительно помиловать миллиардера Илона Маска и других своих соратников, чтобы оградить их от преследования демократов в будущем. Портал Politico ранее сообщил, что демократы якобы давно присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска - крупнейшего спонсора Республиканской партии. По информации издания, в Демпартии обсуждают, как в случае перехода к ним контроля над конгрессом США заняться Маском и значительной частью его бизнеса. "Я бы сделал это в случае необходимости. Конечно. Даже не задумываясь... Я же сделал это для (участников штурма Капитолия – ред.) 6 января", - сказал он в интервью газете New York Post, говоря о Маске и подобных ему людях. Трамп напомнил, что его предшественник Джо Байден перед уходом с поста тоже объявил президентское помилование. Байден за все свое президентство применил право помилования и смягчения приговоров 4 245 раз, в том числе он амнистировал осужденных по делам о хранении наркотиков и собственного сына Хантера. Сам Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года помиловал или смягчил приговоры более чем 1,8 тысячи человек, подсчитали американские СМИ. Основную часть помилованных составили участники событий 6 января 2021 года у стен Капитолия.
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общество , сша, дональд трамп, илон маск
Общество , США, Дональд Трамп, Илон Маск
19:45 02.11.2026
 
Трамп может помиловать Маска, чтобы уберечь его от преследования

Трамп заявил о готовности помиловать Маска, чтобы уберечь его от преследования демократов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности упредительно помиловать миллиардера Илона Маска и других своих соратников, чтобы оградить их от преследования демократов в будущем.
Портал Politico ранее сообщил, что демократы якобы давно присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска - крупнейшего спонсора Республиканской партии. По информации издания, в Демпартии обсуждают, как в случае перехода к ним контроля над конгрессом США заняться Маском и значительной частью его бизнеса.
"Я бы сделал это в случае необходимости. Конечно. Даже не задумываясь... Я же сделал это для (участников штурма Капитолия – ред.) 6 января", - сказал он в интервью газете New York Post, говоря о Маске и подобных ему людях.
Трамп напомнил, что его предшественник Джо Байден перед уходом с поста тоже объявил президентское помилование.
Байден за все свое президентство применил право помилования и смягчения приговоров 4 245 раз, в том числе он амнистировал осужденных по делам о хранении наркотиков и собственного сына Хантера.
Сам Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года помиловал или смягчил приговоры более чем 1,8 тысячи человек, подсчитали американские СМИ. Основную часть помилованных составили участники событий 6 января 2021 года у стен Капитолия.
 
ОбществоСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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