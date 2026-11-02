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Meta* может привлечь 20 миллиардов долларов, пишет Bloomberg - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Meta* может привлечь 20 миллиардов долларов, пишет Bloomberg
Meta* может привлечь 20 миллиардов долларов, пишет Bloomberg - 02.11.2026, ПРАЙМ
Meta* может привлечь 20 миллиардов долларов, пишет Bloomberg
Meta* намерена привлечь не менее 20 миллиардов долларов с помощью планируемого размещения трансграничных облигаций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T21:51+0300
2026-11-02T21:56+0300
финансы
рынок
бизнес
марк цукерберг
meta
morgan stanley
citigroup
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Meta* намерена привлечь не менее 20 миллиардов долларов с помощью планируемого размещения трансграничных облигаций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Meta Platforms Inc.* планирует привлечь не менее 20 миллиардов долларов за счет потенциального размещения трансграничных облигаций инвестиционного уровня", - пишет Блумберг. Отмечается, что окончательное решение о размещении облигаций пока не принято компанией, а объем выпуска ценных бумаг может еще увеличиться в зависимости от спроса со стороны инвесторов. Агентство указывает, что Meta* поручила Citigroup Inc. и Morgan Stanley провести телефонные конференции с инвесторами в понедельник и вторник. Блумберг подчеркивает, что данное мероприятие может стать первым крупным размещением долговых обязательств компанией Meta* за последние полгода и первым размещением облигаций в евро в рамках программы валютной диверсификации финансовых активов. Представители Meta*, Morgan Stanley и Citigroup отказались дать агентству комментарии о потенциальном размещении облигаций. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на "метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
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финансы, рынок, бизнес, марк цукерберг, meta, morgan stanley, citigroup
Финансы, Рынок, Бизнес, Марк Цукерберг, Meta, Morgan Stanley, Citigroup
21:51 02.11.2026 (обновлено: 21:56 02.11.2026)
 
Meta* может привлечь 20 миллиардов долларов, пишет Bloomberg

Bloomberg: Meta может привлечь не менее $20 млрд за счет планируемого размещения облигаций

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Meta* намерена привлечь не менее 20 миллиардов долларов с помощью планируемого размещения трансграничных облигаций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Компания Meta Platforms Inc.* планирует привлечь не менее 20 миллиардов долларов за счет потенциального размещения трансграничных облигаций инвестиционного уровня", - пишет Блумберг.
Отмечается, что окончательное решение о размещении облигаций пока не принято компанией, а объем выпуска ценных бумаг может еще увеличиться в зависимости от спроса со стороны инвесторов.
Агентство указывает, что Meta* поручила Citigroup Inc. и Morgan Stanley провести телефонные конференции с инвесторами в понедельник и вторник.
Блумберг подчеркивает, что данное мероприятие может стать первым крупным размещением долговых обязательств компанией Meta* за последние полгода и первым размещением облигаций в евро в рамках программы валютной диверсификации финансовых активов.
Представители Meta*, Morgan Stanley и Citigroup отказались дать агентству комментарии о потенциальном размещении облигаций.
Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на "метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
 
ФинансыРынокБизнесМарк ЦукербергMetaMorgan StanleyCitigroup
 
 
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