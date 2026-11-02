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МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок
МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок - 02.11.2026, ПРАЙМ
МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок
Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:34+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Такие сигналы (о желании вернуться на рынок - ред.), безусловно, поступают, и мы можем подтвердить слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини", - сказал дипломат агентству, отвечая на соответствующий вопрос. МИД РФ своей стороны поддерживает настрой итальянских предпринимателей, отметил Биричевский. "Готовы оказывать им содействие, разумеется, с учетом интересов развития российской экономики и ситуации, сложившейся к настоящему времени на нашем рынке", - добавил он. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини ранее заявил РИА Новости о большом количестве итальянских компаний, которые ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать с РФ. После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае прошлого года говорил, что для зарубежных компаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.
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РОССИЯ, Газ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД РФ, ЕС
МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок
МИД: Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на рынок России
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Такие сигналы (о желании вернуться на рынок - ред.), безусловно, поступают, и мы можем подтвердить слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини", - сказал дипломат агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
МИД РФ
своей стороны поддерживает настрой итальянских предпринимателей, отметил Биричевский.
"Готовы оказывать им содействие, разумеется, с учетом интересов развития российской экономики и ситуации, сложившейся к настоящему времени на нашем рынке", - добавил он.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини ранее заявил РИА Новости о большом количестве итальянских компаний, которые ждут восстановления отношений между Россией и ЕС
и хотят работать с РФ.
После начала специальной военной операции на Украине
многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин
, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в мае прошлого года говорил, что для зарубежных компаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.