https://1prime.ru/20261102/mid-874873649.html

МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок

МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок - 02.11.2026, ПРАЙМ

МИД рассказал о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок

Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:34+0300

2026-11-02T18:34+0300

2026-11-02T18:34+0300

россия

газ

москва

украина

владимир путин

дмитрий песков

мид рф

ес

https://img.cdn1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Москва получает от итальянских компаний сигналы о желании вернуться на российский рынок, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Такие сигналы (о желании вернуться на рынок - ред.), безусловно, поступают, и мы можем подтвердить слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини", - сказал дипломат агентству, отвечая на соответствующий вопрос. МИД РФ своей стороны поддерживает настрой итальянских предпринимателей, отметил Биричевский. "Готовы оказывать им содействие, разумеется, с учетом интересов развития российской экономики и ситуации, сложившейся к настоящему времени на нашем рынке", - добавил он. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини ранее заявил РИА Новости о большом количестве итальянских компаний, которые ждут восстановления отношений между Россией и ЕС и хотят работать с РФ. После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае прошлого года говорил, что для зарубежных компаний, хамски покинувших рынок РФ, будет применяться особый режим.

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, москва, украина, владимир путин, дмитрий песков, мид рф, ес