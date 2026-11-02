https://1prime.ru/20261102/milliony-874859081.html

Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров

Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров - 02.11.2026, ПРАЙМ

Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров

Около 15 миллионов договоров на текущий момент открыто по программе долгосрочных сбережений общим объемом более 1,2 триллиона рублей, сообщает Минфин России. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:44+0300

2026-11-02T13:44+0300

2026-11-02T13:44+0300

финансы

россия

пдс

минфин

минфин рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874859081.jpg?1793616262

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Около 15 миллионов договоров на текущий момент открыто по программе долгосрочных сбережений общим объемом более 1,2 триллиона рублей, сообщает Минфин России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан РФ в программу долгосрочных сбережений, изменения не затронут страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним, сообщил ранее в понедельник Минфин. "Программа долгосрочных сбережений, запущенная в январе 2024 года, уже доказала свою эффективность в качестве сберегательного инструмента для граждан. На текущий момент в рамках ПДС открыто порядка 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн рублей", - говорится в материалах на сайте ведомства. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, пдс, минфин, минфин рф