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Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров
Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров - 02.11.2026, ПРАЙМ
Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров
Около 15 миллионов договоров на текущий момент открыто по программе долгосрочных сбережений общим объемом более 1,2 триллиона рублей, сообщает Минфин России. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:44+0300
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2026-11-02T13:44+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Около 15 миллионов договоров на текущий момент открыто по программе долгосрочных сбережений общим объемом более 1,2 триллиона рублей, сообщает Минфин России.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан РФ в программу долгосрочных сбережений, изменения не затронут страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним, сообщил ранее в понедельник Минфин.
"Программа долгосрочных сбережений, запущенная в январе 2024 года, уже доказала свою эффективность в качестве сберегательного инструмента для граждан. На текущий момент в рамках ПДС открыто порядка 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн рублей", - говорится в материалах на сайте ведомства.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
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финансы, россия, пдс, минфин, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, ПДС, Минфин, Минфин РФ
Минфин: по программе долгосрочных сбережений открыто 15 миллионов договоров
Минфин: около 15 миллионов договоров открыто по программе долгосрочных сбережений
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Около 15 миллионов договоров на текущий момент открыто по программе долгосрочных сбережений общим объемом более 1,2 триллиона рублей, сообщает Минфин России.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан РФ в программу долгосрочных сбережений, изменения не затронут страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним, сообщил ранее в понедельник Минфин.
"Программа долгосрочных сбережений, запущенная в январе 2024 года, уже доказала свою эффективность в качестве сберегательного инструмента для граждан. На текущий момент в рамках ПДС открыто порядка 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн рублей", - говорится в материалах на сайте ведомства.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.