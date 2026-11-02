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Минфин рассмотрит предложение предоставлять семейную налоговую выплату - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Минфин рассмотрит предложение предоставлять семейную налоговую выплату
Минфин рассмотрит предложение предоставлять семейную налоговую выплату - 02.11.2026, ПРАЙМ
Минфин рассмотрит предложение предоставлять семейную налоговую выплату
Минфин России готов рассмотреть предложение предоставлять семейную налоговую выплату в автоматическом формате, если оно поступит в министерство, сообщили РИА... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T04:57+0300
2026-11-02T04:57+0300
финансы
россия
минфин рф
минфин
госдума
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минфин России готов рассмотреть предложение предоставлять семейную налоговую выплату в автоматическом формате, если оно поступит в министерство, сообщили РИА Новости в ведомстве. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР) ранее предложила ввести проактивный, автоматический формат семейной налоговой выплаты. "В Минфин России указанное предложение не поступало. В случае его получения оно будет рассмотрено в установленном порядке в рамках компетенции министерства", - говорится в сообщении. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на семейную налоговую выплату. Заявления принимались до 1 октября 2026 года. Кавшар рассказала, что заявление подается в МФЦ, территориальные органы Социального фонда или через портал "Госуслуги", при этом большую часть сведений о заявителях СФР запрашивает самостоятельно, однако в ряде случаев отдельные справки необходимо предоставлять лично. Размер семейной налоговой выплаты зависит от суммы уплаченного в 2025 году НДФЛ по ставке 13%, возврату подлежит 7% из уплаченных 13%. Право на семейную налоговую выплату имеют работающие граждане РФ, постоянно проживающие в стране и воспитывающие двоих или более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении ребенка. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного регионального прожиточного минимума на душу населения. Обязательными условиями в том числе являются официальная уплата НДФЛ заявителем и отсутствие у него задолженности по алиментам.
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финансы, россия, минфин рф, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин, Госдума
04:57 02.11.2026
 
Минфин рассмотрит предложение предоставлять семейную налоговую выплату

Минфин готов рассмотреть предложение об автоматическом формате семейной налоговой выплаты

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минфин России готов рассмотреть предложение предоставлять семейную налоговую выплату в автоматическом формате, если оно поступит в министерство, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР) ранее предложила ввести проактивный, автоматический формат семейной налоговой выплаты.
"В Минфин России указанное предложение не поступало. В случае его получения оно будет рассмотрено в установленном порядке в рамках компетенции министерства", - говорится в сообщении.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на семейную налоговую выплату. Заявления принимались до 1 октября 2026 года. Кавшар рассказала, что заявление подается в МФЦ, территориальные органы Социального фонда или через портал "Госуслуги", при этом большую часть сведений о заявителях СФР запрашивает самостоятельно, однако в ряде случаев отдельные справки необходимо предоставлять лично.
Размер семейной налоговой выплаты зависит от суммы уплаченного в 2025 году НДФЛ по ставке 13%, возврату подлежит 7% из уплаченных 13%.
Право на семейную налоговую выплату имеют работающие граждане РФ, постоянно проживающие в стране и воспитывающие двоих или более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении ребенка.
Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного регионального прожиточного минимума на душу населения. Обязательными условиями в том числе являются официальная уплата НДФЛ заявителем и отсутствие у него задолженности по алиментам.
 
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