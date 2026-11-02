https://1prime.ru/20261102/minfin-874858408.html

Правительство одобрило конвертацию накопительной пенсии

Правительство одобрило конвертацию накопительной пенсии - 02.11.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило конвертацию накопительной пенсии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан РФ в программу... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:40+0300

2026-11-02T13:40+0300

2026-11-02T13:42+0300

финансы

россия

минфин рф

социальный фонд

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля 2027 года накопительной пенсии граждан РФ в программу долгосрочных сбережений, изменения не затронут страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним, сообщает Минфин России."Сегодня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрен законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 года конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Изменения не затрагивают страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Социальным фондом России, учет баллов и стажа остается прежним", - говорится в материалах на сайте министерства.Накопительный компонент пополнялся за счет взносов работодателей с 2002 по 2014 год. С 2014 года обязательные взносы работодателей направляются на страховые пенсии, а добровольные перечисления делают немногие: в 2024 году их внесли всего 28,4 тысяч человек, отмечается в материалах.Предлагаемая мера предоставит россиянам больше возможностей для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений, отмечается в материалах."Появится возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения) и государственное софинансирование (до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет), оформить налоговые вычеты, а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат", - говорится в материалах.Кроме этого, вложенные средства можно передавать по наследству, что позволяет рассматривать программу долгосрочных сбережений как элемент долгосрочного финансового планирования для семьи, отмечается в материалах."Дополнительно будет обеспечена гарантия сохранности личных внесенных средств и накопленного дохода в сумме до 2,8 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем в других финансовых институтах", - говорится в материалах.Управление инвестициями пенсионных накоплений так же, как и сейчас, останется под контролем ВЭБ, имеющим более 20-летний успешный опыт работы с самым большим на рынке портфелем накоплений (по накопленной доходности портфели ВЭБ.РФ опережают инфляцию на период в 5-10 и 15 лет). Средства пенсионных накоплений, переведенные в ПДС, продолжат инвестироваться на тех же консервативных принципах, что позволит обеспечить безопасный подход к управлению средствами."Для управления средствами под контролем ВЭБ будет создан уполномоченный НПФ с обязательным государственным участием. Для тех, у кого пенсионные накопления находятся в НПФ, будут открыты счета ПДС в выбранных ранее фондах, на которые будут переведены средства накопительной пенсии", - отметили в Минфине.Переход из системы накоплений в систему долгосрочных сбережений будет бесшовным и автоматическим, сейчас этот процесс занимает время и сопряжен с рядом трудностей из-за необходимости подачи различных документов в отдельные организации. При этом граждане, вне зависимости от того, где будет открыт счет ПДС (в уполномоченном НПФ или в ранее выбранном НПФ) смогут в течение 2 лет в рамках переходного периода выбрать любой НПФ для управления своими сбережениями без потери инвестиционного дохода, отмечается в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, минфин рф, социальный фонд