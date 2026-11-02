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Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов

Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов - 02.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов

Минпромторг России регулярно поддерживает сохранение и развитие народных художественных промыслов, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Куликов. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:00+0300

2026-11-02T15:00+0300

2026-11-02T15:00+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России регулярно поддерживает сохранение и развитие народных художественных промыслов, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Куликов. "Минпромторг России регулярно оказывает меры поддержки для сохранения и развития промыслов, ведется перечень организаций НХП (народные художественные промыслы – ред.). Сейчас в реестре 94 предприятия, с 2024 года в него вошло 8 организаций", - сказал он в рамках Международной недели "Народы России". Куликов отметил, что организации, включенные в перечень, могут претендовать на получение субсидии. В этом году в федеральном бюджете ведомством на поддержку промыслов предусмотрен 1 миллиард рублей, в том числе на субсидии - более 900 миллионов рублей. "Важно, что субсидия может быть использована не только для возмещения производственных затрат, таких как закупка сырья, энергоносителей. Средства также можно направить на развитие и продвижение: участие в выставках, создание интернет-магазинов", - подчеркнул Куликов. Кроме того, в отрасли народных художественных промыслов действуют и налоговые льготы. Так, реализация изделий НХП признанного художественного достоинства освобождается от НДС. Сегодня в сфере народных художественных промыслов действует порядка 380 организаций, на которых занято свыше 5,4 тысячи человек, а также более 1,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг