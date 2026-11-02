https://1prime.ru/20261102/minpromtorg-874863887.html
Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов
Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов
Минпромторг России регулярно поддерживает сохранение и развитие народных художественных промыслов, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Куликов. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:00+0300
2026-11-02T15:00+0300
2026-11-02T15:00+0300
бизнес
россия
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874863887.jpg?1793620829
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России регулярно поддерживает сохранение и развитие народных художественных промыслов, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Куликов.
"Минпромторг России регулярно оказывает меры поддержки для сохранения и развития промыслов, ведется перечень организаций НХП (народные художественные промыслы – ред.). Сейчас в реестре 94 предприятия, с 2024 года в него вошло 8 организаций", - сказал он в рамках Международной недели "Народы России".
Куликов отметил, что организации, включенные в перечень, могут претендовать на получение субсидии. В этом году в федеральном бюджете ведомством на поддержку промыслов предусмотрен 1 миллиард рублей, в том числе на субсидии - более 900 миллионов рублей.
"Важно, что субсидия может быть использована не только для возмещения производственных затрат, таких как закупка сырья, энергоносителей. Средства также можно направить на развитие и продвижение: участие в выставках, создание интернет-магазинов", - подчеркнул Куликов.
Кроме того, в отрасли народных художественных промыслов действуют и налоговые льготы. Так, реализация изделий НХП признанного художественного достоинства освобождается от НДС.
Сегодня в сфере народных художественных промыслов действует порядка 380 организаций, на которых занято свыше 5,4 тысячи человек, а также более 1,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг поддерживает сохранение народных художественных промыслов
Минпромторг регулярно поддерживает сохранение и развитие народных художественных промыслов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России регулярно поддерживает сохранение и развитие народных художественных промыслов, рассказал журналистам замглавы министерства Иван Куликов.
"Минпромторг России регулярно оказывает меры поддержки для сохранения и развития промыслов, ведется перечень организаций НХП (народные художественные промыслы – ред.). Сейчас в реестре 94 предприятия, с 2024 года в него вошло 8 организаций", - сказал он в рамках Международной недели "Народы России".
Куликов отметил, что организации, включенные в перечень, могут претендовать на получение субсидии. В этом году в федеральном бюджете ведомством на поддержку промыслов предусмотрен 1 миллиард рублей, в том числе на субсидии - более 900 миллионов рублей.
"Важно, что субсидия может быть использована не только для возмещения производственных затрат, таких как закупка сырья, энергоносителей. Средства также можно направить на развитие и продвижение: участие в выставках, создание интернет-магазинов", - подчеркнул Куликов.
Кроме того, в отрасли народных художественных промыслов действуют и налоговые льготы. Так, реализация изделий НХП признанного художественного достоинства освобождается от НДС.
Сегодня в сфере народных художественных промыслов действует порядка 380 организаций, на которых занято свыше 5,4 тысячи человек, а также более 1,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.