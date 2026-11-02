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В Минпромторге рассказали о популярности народных промыслов
В Минпромторге рассказали о популярности народных промыслов - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о популярности народных промыслов
Народные мотивы в одежде, аксессуарах и предметах дизайна становятся популярны у молодого поколения в России, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Иван... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:03+0300
2026-11-02T15:03+0300
2026-11-02T15:03+0300
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Народные мотивы в одежде, аксессуарах и предметах дизайна становятся популярны у молодого поколения в России, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Иван Куликов.
"Через одежду, аксессуары и предметы дизайна традиционные мотивы обретают новых поклонников и открываются молодому поколению. Именно поэтому мы уделяем особое внимание сотрудничеству предприятий НХП (народные художественные промыслы – ред.) с дизайнерами и модными домами", - сказал Куликов в рамках Международной недели "Народы России".
Он подчеркнул, что индустрия моды и дизайна является одним из наиболее эффективных способов донести культурные смыслы до широкой аудитории. Мотивы народных промыслов популярны в интерьерных решениях, например при изготовлении домашнего текстиля, мебели, посуды, предметов интерьера и декора.
"Узорами и орнаментами промыслов также украшают музыкальные инструменты, товары для детей, спортивные товары и одежду, ювелирную продукцию. Отрадно, что мотивы промыслов используются и в благоустройстве территорий, оформлении детских городков. Ярким примером здесь является детская площадка, выполненная в стиле дымковской игрушки", - заключил Куликов.
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бизнес, россия, общество , минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Минпромторг
В Минпромторге рассказали о популярности народных промыслов
Замглавы Минпромторга Куликов: народные мотивы становятся популярными у молодого поколения
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Народные мотивы в одежде, аксессуарах и предметах дизайна становятся популярны у молодого поколения в России, рассказал журналистам замглавы Минпромторга Иван Куликов.
"Через одежду, аксессуары и предметы дизайна традиционные мотивы обретают новых поклонников и открываются молодому поколению. Именно поэтому мы уделяем особое внимание сотрудничеству предприятий НХП (народные художественные промыслы – ред.) с дизайнерами и модными домами", - сказал Куликов в рамках Международной недели "Народы России".
Он подчеркнул, что индустрия моды и дизайна является одним из наиболее эффективных способов донести культурные смыслы до широкой аудитории. Мотивы народных промыслов популярны в интерьерных решениях, например при изготовлении домашнего текстиля, мебели, посуды, предметов интерьера и декора.
"Узорами и орнаментами промыслов также украшают музыкальные инструменты, товары для детей, спортивные товары и одежду, ювелирную продукцию. Отрадно, что мотивы промыслов используются и в благоустройстве территорий, оформлении детских городков. Ярким примером здесь является детская площадка, выполненная в стиле дымковской игрушки", - заключил Куликов.