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Минтранс назвал лучшие аэропорты России для путешествий с детьми

Минтранс назвал лучшие аэропорты России для путешествий с детьми - 02.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс назвал лучшие аэропорты России для путешествий с детьми

Лучшими аэропортами России для путешествий с детьми среди крупнейших воздушных гаваней является московский "Шереметьево", а среди региональных и небольших -... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:51+0300

2026-11-02T14:51+0300

2026-11-02T14:51+0300

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хабаровск

ульяновск

улан-удэ

аэропорт шереметьево

аэрофлот

аэропорт пулково

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Лучшими аэропортами России для путешествий с детьми среди крупнейших воздушных гаваней является московский "Шереметьево", а среди региональных и небольших - авиаузлы Хабаровска, Ульяновска и Улан-Удэ, сообщил Минтранс РФ по итогам исследования. "Вместе с "Аэрофлотом" и Общественной палатой РФ подвели итоги масштабного исследования инфраструктуры российских аэропортов для пассажиров с детьми, в том числе многодетных семей… Специалисты изучили 47 критериев, среди которых доступность комнат матери и ребенка, игровых зон, детских колясок и специальных сервисов для семей", - говорится в сообщении. Так, среди крупнейших аэропортов с пассажиропотоком более 10 миллионов человек в год победу одержало "Шереметьево", реализовав 45 из 47 критериев. За ним расположился аэропорт Сочи (40 критериев) и "Пулково" в Санкт-Петербурге (36 критериев). Среди региональных аэропортов лидером стала воздушная гавань Хабаровска с 44 выполненными критериями. Второе место разделили аэропорты Уфы и Южно-Сахалинска, реализовав по 41 критерию. Среди небольших аэропортов, обслуживающих до 1 миллиона пассажиров в год, победу одержали воздушные гавани Ульяновска и Улан-Удэ, выполнившие 43 критерия. Третьи стал аэропорт Петропавловска-Камчатского с 39 реализованными критериями. Всего в исследовании приняли участие 58 аэропортов по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Оно поможет определить, какие решения уже хорошо работают, а какие еще предстоит внедрить, отметил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров. В дальнейшем результаты планируется использовать для формирования единых требований к обслуживанию пассажиров с детьми.

хабаровск

ульяновск

улан-удэ

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бизнес, туризм, россия, хабаровск, ульяновск, улан-удэ, аэропорт шереметьево, аэрофлот, аэропорт пулково