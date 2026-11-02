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Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае
Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае - 02.11.2026, ПРАЙМ
Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае
Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае, сообщает портал "Шангуань". | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:04+0300
2026-11-02T19:04+0300
бизнес
шанхай
мода
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае, сообщает портал "Шангуань". "С 30 октября по 1 ноября на набережной Янпу прошла... Шанхайская неделя моды домашних животных", - говорится в сообщении. В рамках мероприятия были показы мод с участием хозяев и их питомцев, соревнования для животных, ярмарка товаров и мероприятия по пристройству бездомных животных. Основной темой показов мод стала эстетика гармоничных образов хозяев и животных. Согласно данным портала, организаторы получили около 2000 заявок на участие в показах. К мероприятию также присоединились и компании, включая Honor, производителя электромобилей Onvo и страховую компанию Pacific Insurance. Каждая из компаний в ходе мероприятия представляла владельцам животных новые концепции и товары, в том числе и специально оборудованные автомобили для комфортных поездок с питомцами и специальные программы страхования животных. За три дня мероприятие привлекло около 100 тысяч человек.
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бизнес, шанхай, мода
Бизнес, Шанхай, Мода
19:04 02.11.2026
 
Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае

На набережной Янпу прошла Шанхайская неделя моды домашних животных

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Неделя моды домашних животных прошла в Шанхае, сообщает портал "Шангуань".
"С 30 октября по 1 ноября на набережной Янпу прошла... Шанхайская неделя моды домашних животных", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия были показы мод с участием хозяев и их питомцев, соревнования для животных, ярмарка товаров и мероприятия по пристройству бездомных животных.
Основной темой показов мод стала эстетика гармоничных образов хозяев и животных. Согласно данным портала, организаторы получили около 2000 заявок на участие в показах.
К мероприятию также присоединились и компании, включая Honor, производителя электромобилей Onvo и страховую компанию Pacific Insurance. Каждая из компаний в ходе мероприятия представляла владельцам животных новые концепции и товары, в том числе и специально оборудованные автомобили для комфортных поездок с питомцами и специальные программы страхования животных.
За три дня мероприятие привлекло около 100 тысяч человек.
 
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