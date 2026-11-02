https://1prime.ru/20261102/mordovija-874870462.html
В Мордовии возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза
В Мордовии возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Мордовии возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено в Мордовии после схода с рельсов семи вагонов и... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:23+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено в Мордовии после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза в начале октября, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что днем 1 октября на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги в Мордовии произошел сход семи порожних грузовых вагонов. Никто не пострадал.
"Следствием установлено, что днем 1 октября на железнодорожном пути необщего пользования транспортного предприятия в городе Рузаевка было допущено бесконтрольное движение тепловоза с постепенным самопроизвольным набором скорости, что привело к столкновению с призмой тупикового упора. В результате железнодорожного инцидента с рельсов сошло семь вагонов и тепловоз", - рассказали в Центральном МСУТ СК РФ.
Как отметили в ведомстве, в результате была повреждена транспортная инфраструктура, собственникам вагонов причинен крупный ущерб.
"Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, мордовия, ск рф
В Мордовии возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза
В Мордовии возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза в начале октября
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено в Мордовии после схода с рельсов семи вагонов и тепловоза в начале октября, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что днем 1 октября на станции Новые Полянки Куйбышевской железной дороги в Мордовии произошел сход семи порожних грузовых вагонов. Никто не пострадал.
"Следствием установлено, что днем 1 октября на железнодорожном пути необщего пользования транспортного предприятия в городе Рузаевка было допущено бесконтрольное движение тепловоза с постепенным самопроизвольным набором скорости, что привело к столкновению с призмой тупикового упора. В результате железнодорожного инцидента с рельсов сошло семь вагонов и тепловоз", - рассказали в Центральном МСУТ СК РФ.
Как отметили в ведомстве, в результате была повреждена транспортная инфраструктура, собственникам вагонов причинен крупный ущерб.
"Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия", - добавили в пресс-службе.