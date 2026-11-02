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Курс юаня на Московской бирже растет к 12,2 рубля - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Московской бирже растет к 12,2 рубля
Курс юаня на Московской бирже растет к 12,2 рубля - 02.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже растет к 12,2 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской на первых торгах ноября усиливает рост и направляется к отметке 12,2 рубля следует из данных Московской биржи. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:01+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской на первых торгах ноября усиливает рост и направляется к отметке 12,2 рубля следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.43 мск подскакивает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,19 рубля. А в течение торговой сессии юань торгуется в коридоре 12,08-12,21 рубля. В понедельник рубль вновь оказался под давлением, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Кроме снижения поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат октября и давления со стороны коррекции цен на нефть, способствовать такой динамике может активизация спекулятивного спроса на валюту на ожидании роста объемов ее покупки по бюджетному правилу (параметры операций будут опубликованы 5 ноября)", - говорит он. Это может привести к смещению баланса на рынке в пользу спроса на иностранную валюту, считает Зварич. "Под действием этих факторов ожидаем попыток юаня в рамках текущей недели выйти в верхнюю половину диапазона 12-12,5 рубля с рисками тестирования его верхней границы. Доллар на неделе может подняться в район 83-85 рублей", - заключает он.
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рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
14:01 02.11.2026
 
Курс юаня на Московской бирже растет к 12,2 рубля

Курс юаня к рублю на Мосбирже усиливает рост и направляется к отметке 12,2 рубля

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской на первых торгах ноября усиливает рост и направляется к отметке 12,2 рубля следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.43 мск подскакивает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,19 рубля. А в течение торговой сессии юань торгуется в коридоре 12,08-12,21 рубля.
В понедельник рубль вновь оказался под давлением, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"Кроме снижения поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат октября и давления со стороны коррекции цен на нефть, способствовать такой динамике может активизация спекулятивного спроса на валюту на ожидании роста объемов ее покупки по бюджетному правилу (параметры операций будут опубликованы 5 ноября)", - говорит он.
Это может привести к смещению баланса на рынке в пользу спроса на иностранную валюту, считает Зварич. "Под действием этих факторов ожидаем попыток юаня в рамках текущей недели выйти в верхнюю половину диапазона 12-12,5 рубля с рисками тестирования его верхней границы. Доллар на неделе может подняться в район 83-85 рублей", - заключает он.
 
РынокБогдан ЗваричПСБ
 
 
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