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Курс юаня на Мосбирже в понедельник качнулся вверх - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже в понедельник качнулся вверх
Курс юаня на Мосбирже в понедельник качнулся вверх - 02.11.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже в понедельник качнулся вверх
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник качнулся верх, продолжая маятниковые движения последних сессий, следует из данных Московской биржи | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:33+0300
2026-11-02T16:33+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник качнулся верх, продолжая маятниковые движения последних сессий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.15 мск рос на 11 копеек (+0,9%) - до 12,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,08-12,21 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,27 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,93 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник продолжил маятниковые колебания последних сессий и ощутимо растет. Курс пытается вернуться к уровню 12,2 рубля за юань. "На валютном рынке российский рубль уже несколько дней не может определиться с направлением, двигаясь поочередно то вверх, то вниз. Текущее снижение нефтяных котировок могло послужить поводом к ослаблению рубля", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,58% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.17 мск падала на 4,3% - до 108,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3% - до 101,6 пункта. Прогнозы В течение первой торговой недели ноября ожидаются колебания курса в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро, биржевые торги юанем пройдут в коридоре 11,95-12,45 рубля, считает Спартак Соболев из компании "Альфа-Форекс". "Завершение октябрьского налогового периода частично смещает баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту, дополнительно его усиливают операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели монетарные власти объявят план пополнения ФНБ на ноябрь, этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль", - говорит он. Банк России опубликует в среду резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, Минфин объявит объемы операций по бюджетному правилу с 7 ноября, а Росстат выложит недельные данные по темпам роста потребительских цен, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 79,7–81,7 рубля за доллар, 89,5–91,5 рубля за евро и 12,05–12,35 рубля за юань", - указывает он.
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рынок, минфин, фнб, банк россии
Рынок, Минфин, ФНБ, Банк России
16:33 02.11.2026
 
Курс юаня на Мосбирже в понедельник качнулся вверх

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,18 рубля за юань

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник качнулся верх, продолжая маятниковые движения последних сессий, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.15 мск рос на 11 копеек (+0,9%) - до 12,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,08-12,21 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,27 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,93 рубля.

Рубль под давлением

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник продолжил маятниковые колебания последних сессий и ощутимо растет. Курс пытается вернуться к уровню 12,2 рубля за юань.
"На валютном рынке российский рубль уже несколько дней не может определиться с направлением, двигаясь поочередно то вверх, то вниз. Текущее снижение нефтяных котировок могло послужить поводом к ослаблению рубля", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,58% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,34% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля.
Стоимость нефти к 16.17 мск падала на 4,3% - до 108,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3% - до 101,6 пункта.

Прогнозы

В течение первой торговой недели ноября ожидаются колебания курса в пределах 79-83 рублей за доллар и 88-93 рублей за евро, биржевые торги юанем пройдут в коридоре 11,95-12,45 рубля, считает Спартак Соболев из компании "Альфа-Форекс".
"Завершение октябрьского налогового периода частично смещает баланс рынка в сторону спроса на иностранную валюту, дополнительно его усиливают операции Минфина в рамках бюджетного правила. До конца недели монетарные власти объявят план пополнения ФНБ на ноябрь, этот фактор может оказать дополнительное давление на рубль", - говорит он.
Банк России опубликует в среду резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, Минфин объявит объемы операций по бюджетному правилу с 7 ноября, а Росстат выложит недельные данные по темпам роста потребительских цен, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
"Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 79,7–81,7 рубля за доллар, 89,5–91,5 рубля за евро и 12,05–12,35 рубля за юань", - указывает он.
 
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