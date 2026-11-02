https://1prime.ru/20261102/mosbirzha-874875462.html
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,28%
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,28% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,28%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 2,28%, следует из данных Московской биржи. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:17+0300
2026-11-02T19:17+0300
2026-11-02T19:17+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 2,28%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,28% - до 2455,62 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций по итогам основной сессии снизился на 2,28%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,28%, до 2455,62 пункта