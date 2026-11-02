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ЦБ Казахстана направит на внутренний валютный рынок 910 миллионов долларов

ЦБ Казахстана направит на внутренний валютный рынок 910 миллионов долларов - 02.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ Казахстана направит на внутренний валютный рынок 910 миллионов долларов

Национальный банк (центробанк) Казахстана направит на внутренний валютный рынок 910 миллионов долларов, приобретенных у Национального фонда для финансирования... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:49+0300

2026-11-02T15:49+0300

2026-11-02T15:55+0300

финансы

банки

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АЛМА-АТА, 2 ноя - ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана направит на внутренний валютный рынок 910 миллионов долларов, приобретенных у Национального фонда для финансирования заявок правительства, сообщает пресс-служба регулятора. "В связи с необходимостью обеспечения финансирования в рамках заявок правительства республики Казахстан Национальный банк приобрел у Национального фонда 910 миллионов долларов США. Данные объемы будут реализованы на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций с Национальным фондом, с учетом рыночной конъюнктуры, поддерживая соответствие обменного курса фундаментальным факторам и исключая резкие спекулятивные скачки тенге", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. В октябре Нацбанк информировал, что отложил запланированные на сентябрь операции по продаже валюты из Национального фонда на 200-300 миллионов долларов из-за избытка предложения на внутреннем валютном рынке. Тогда регулятор отмечал, что дальнейшее проведение операций будет зависеть от ситуации на валютном рынке. ЦБ Казахстана в 2015 году перешел к политике свободно плавающего курса тенге, отменив валютный коридор. По итогам октября тенге ослаб на 3%, до 453,77 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился до 397 миллионов долларов с 474 миллионов, а общий объем торгов составил 8,4 миллиарда долларов. Кроме того, в Нацбанке сообщили, что в рамках операций по зеркалированию покупок золота в октябре было стерилизовано около 302 миллиардов тенге. В ноябре регулятор ожидает продажу иностранной валюты на аналогичную сумму. При этом валютные интервенции в октябре не проводились. Также в пресс-службе сообщили, что в октябре регулятор, выступая инвестиционным управляющим Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) страны, приобрел на биржевых торгах иностранную валюту на сумму 568 миллионов долларов в целях поддержания валютной доли пенсионных активов. "Общий объем покупок составил около 7% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами", - говорится в сообщении. В Нацбанке отметили, что в ближайшее время на курс тенге будут влиять ожидания участников рынка, квартальные налоговые выплаты, ситуация на мировых рынках и геополитическая обстановка. Регулятор также сообщил, что продолжит придерживаться гибкого курса тенге, чтобы не допускать резких перекосов на валютном рынке и сохранять золотовалютные резервы.

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финансы, банки, казахстан, сша, нацбанк