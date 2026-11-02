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Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах
Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах - 02.11.2026, ПРАЙМ
Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах
Системы заморозки и охлаждения по меньшей мере 17 предприятий в Нидерландах подверглись хакерской атаке, крупные сети супермаркетов не пострадали, сообщила... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:14+0300
2026-11-02T19:21+0300
технологии
нидерланды
франция
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Системы заморозки и охлаждения по меньшей мере 17 предприятий в Нидерландах подверглись хакерской атаке, крупные сети супермаркетов не пострадали, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя компании-поставщика Danfoss. "В Нидерландах прошлой ночью были атакованы системы заморозки и охлаждения как минимум семнадцати предприятий", - сообщил в понедельник телеканал, ссылаясь на Danfoss. Речь идет о холодильных системах, которые используются, в частности, в мясных лавках и небольших магазинах, рассказал представитель Danfoss. Он отказался называть компании, которых затронула кибератака. При этом, как отмечает NOS, крупные сети супермаркетов в Нидерландах не пострадали. По словам представителя Danfoss, речь идет о том же типе атаки, который произошел несколько недель назад во Франции. В нескольких французских супермаркетах холодильные системы Danfoss были переведены в режим размораживания, из-за чего температура внутри холодильных камер постепенно повышалась. В связи с этим 13 октября Danfoss рекомендовала своим нидерландским клиентам отключить системы от интернета и подключать их к сети повторно только через защищенное соединение. "Большинство магазинов тогда приняли меры, но небольшая часть этого не сделала. Именно они теперь пострадали", - заявил представитель компании. По его словам, холодильные системы, подвергшиеся атаке в ночь на понедельник, не были подключены к защищенной сети и использовали стандартный пароль. Представитель Danfoss считает, что при соблюдении рекомендованных мер атаки удалось бы избежать.
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технологии, нидерланды, франция
Технологии, НИДЕРЛАНДЫ, ФРАНЦИЯ
19:14 02.11.2026 (обновлено: 19:21 02.11.2026)
 
Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах

NOS: в Нидерландах хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 предприятий

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Системы заморозки и охлаждения по меньшей мере 17 предприятий в Нидерландах подверглись хакерской атаке, крупные сети супермаркетов не пострадали, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя компании-поставщика Danfoss.
"В Нидерландах прошлой ночью были атакованы системы заморозки и охлаждения как минимум семнадцати предприятий", - сообщил в понедельник телеканал, ссылаясь на Danfoss.
Речь идет о холодильных системах, которые используются, в частности, в мясных лавках и небольших магазинах, рассказал представитель Danfoss. Он отказался называть компании, которых затронула кибератака.
При этом, как отмечает NOS, крупные сети супермаркетов в Нидерландах не пострадали.
По словам представителя Danfoss, речь идет о том же типе атаки, который произошел несколько недель назад во Франции. В нескольких французских супермаркетах холодильные системы Danfoss были переведены в режим размораживания, из-за чего температура внутри холодильных камер постепенно повышалась.
В связи с этим 13 октября Danfoss рекомендовала своим нидерландским клиентам отключить системы от интернета и подключать их к сети повторно только через защищенное соединение.
"Большинство магазинов тогда приняли меры, но небольшая часть этого не сделала. Именно они теперь пострадали", - заявил представитель компании.
По его словам, холодильные системы, подвергшиеся атаке в ночь на понедельник, не были подключены к защищенной сети и использовали стандартный пароль.
Представитель Danfoss считает, что при соблюдении рекомендованных мер атаки удалось бы избежать.
 
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