https://1prime.ru/20261102/niderlandy-874875168.html

Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах

Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах - 02.11.2026, ПРАЙМ

Хакеры атаковали холодильные системы как минимум 17 компаний в Нидерландах

Системы заморозки и охлаждения по меньшей мере 17 предприятий в Нидерландах подверглись хакерской атаке, крупные сети супермаркетов не пострадали, сообщила... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:14+0300

2026-11-02T19:14+0300

2026-11-02T19:21+0300

технологии

нидерланды

франция

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Системы заморозки и охлаждения по меньшей мере 17 предприятий в Нидерландах подверглись хакерской атаке, крупные сети супермаркетов не пострадали, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на представителя компании-поставщика Danfoss. "В Нидерландах прошлой ночью были атакованы системы заморозки и охлаждения как минимум семнадцати предприятий", - сообщил в понедельник телеканал, ссылаясь на Danfoss. Речь идет о холодильных системах, которые используются, в частности, в мясных лавках и небольших магазинах, рассказал представитель Danfoss. Он отказался называть компании, которых затронула кибератака. При этом, как отмечает NOS, крупные сети супермаркетов в Нидерландах не пострадали. По словам представителя Danfoss, речь идет о том же типе атаки, который произошел несколько недель назад во Франции. В нескольких французских супермаркетах холодильные системы Danfoss были переведены в режим размораживания, из-за чего температура внутри холодильных камер постепенно повышалась. В связи с этим 13 октября Danfoss рекомендовала своим нидерландским клиентам отключить системы от интернета и подключать их к сети повторно только через защищенное соединение. "Большинство магазинов тогда приняли меры, но небольшая часть этого не сделала. Именно они теперь пострадали", - заявил представитель компании. По его словам, холодильные системы, подвергшиеся атаке в ночь на понедельник, не были подключены к защищенной сети и использовали стандартный пароль. Представитель Danfoss считает, что при соблюдении рекомендованных мер атаки удалось бы избежать.

нидерланды

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технологии, нидерланды, франция