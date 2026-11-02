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Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург
Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург - 02.11.2026, ПРАЙМ
Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург
Вице-премьер РФ Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T20:09+0300
2026-11-02T20:15+0300
россия
бизнес
москва
санкт-петербург
зеленоград
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери, говорится в сообщении кабмина. "Вице-премьер Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери", - сказано в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем именно там пройдут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Они ознакомились с процессом изготовления железобетонных балок для эстакад магистрали – ключевого и одного из самых технологически сложных элементов конструкции. Производство организовано вблизи трассы будущей ВСМ – это сокращает расстояние транспортировки крупногабаритных конструкций к месту монтажа. Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, зеленоград
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Зеленоград
20:09 02.11.2026 (обновлено: 20:15 02.11.2026)
 
Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург

Вице-премьер Никитин и глава Минтранса Ядров осмотрели объекты ВСМ Москва – Петербург

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери, говорится в сообщении кабмина.
"Вице-премьер Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем именно там пройдут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда.
Они ознакомились с процессом изготовления железобетонных балок для эстакад магистрали – ключевого и одного из самых технологически сложных элементов конструкции. Производство организовано вблизи трассы будущей ВСМ – это сокращает расстояние транспортировки крупногабаритных конструкций к месту монтажа.
Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЗеленоград
 
 
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