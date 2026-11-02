https://1prime.ru/20261102/nikitin-874877466.html

Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург

Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург - 02.11.2026, ПРАЙМ

Никитин и Ядров ознакомились с ходом строительства ВСМ Москва – Петербург

Вице-премьер РФ Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:09+0300

2026-11-02T20:09+0300

2026-11-02T20:15+0300

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бизнес

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зеленоград

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери, говорится в сообщении кабмина. "Вице-премьер Андрей Никитин и глава Минтранса Дмитрий Ядров осмотрели объекты строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург на участке от Зеленограда до Твери", - сказано в сообщении. Отмечается, что в дальнейшем именно там пройдут комплексные испытания инфраструктуры и первого отечественного высокоскоростного поезда. Они ознакомились с процессом изготовления железобетонных балок для эстакад магистрали – ключевого и одного из самых технологически сложных элементов конструкции. Производство организовано вблизи трассы будущей ВСМ – это сокращает расстояние транспортировки крупногабаритных конструкций к месту монтажа. Россия ведет строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург и поезда для нее. Составы смогут разгоняться на ВСМ до 400 километров в час. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, зеленоград