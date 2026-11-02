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Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора
Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора - 02.11.2026, ПРАЙМ
Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора
Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщил кабмин РФ. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:28+0300
2026-11-02T16:28+0300
2026-11-02T16:28+0300
финансы
россия
александр новак
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обсуждались вопросы доработки ряда показателей в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, которые направлены на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов.
Кроме того, предусмотрено добавление в план трех новых индикаторов, касающихся сокращения дефицита региональных бюджетов и количества субъектов с высоким уровнем безработицы и низким уровнем инвестиционной активности.
"По итогам заседания подкомиссии представленные предложения в целом одобрены", - уточняется в сообщении.
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финансы, россия, александр новак
Финансы, РОССИЯ, Александр Новак
Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора
Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обсуждались вопросы доработки ряда показателей в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, которые направлены на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов.
Кроме того, предусмотрено добавление в план трех новых индикаторов, касающихся сокращения дефицита региональных бюджетов и количества субъектов с высоким уровнем безработицы и низким уровнем инвестиционной активности.
"По итогам заседания подкомиссии представленные предложения в целом одобрены", - уточняется в сообщении.