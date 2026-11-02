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Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора

Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора - 02.11.2026, ПРАЙМ

Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финсектора

Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщил кабмин РФ. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:28+0300

2026-11-02T16:28+0300

2026-11-02T16:28+0300

финансы

россия

александр новак

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании обсуждались вопросы доработки ряда показателей в план структурных изменений в российской экономике до 2030 года, которые направлены на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов. Кроме того, предусмотрено добавление в план трех новых индикаторов, касающихся сокращения дефицита региональных бюджетов и количества субъектов с высоким уровнем безработицы и низким уровнем инвестиционной активности. "По итогам заседания подкомиссии представленные предложения в целом одобрены", - уточняется в сообщении.

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финансы, россия, александр новак