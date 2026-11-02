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Объем торгов на Московской бирже в октябре снизился на 3,58%

Объем торгов на Московской бирже в октябре снизился на 3,58% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Объем торгов на Московской бирже в октябре снизился на 3,58%

Общий объем торгов на Московской бирже в октябре 2026 года составил 212,9 триллиона рублей, уменьшившись в месячном выражении на 3,58%, следует из сообщения... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:11+0300

2026-11-02T18:11+0300

2026-11-02T18:11+0300

рынок

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Общий объем торгов на Московской бирже в октябре 2026 года составил 212,9 триллиона рублей, уменьшившись в месячном выражении на 3,58%, следует из сообщения торговой площадки. В сентябре показатель составлял 220,8 триллиона рублей. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2026 года составил 212,9 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в октябре 2026 года составил 2,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 125,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Объем первичного размещения облигаций в октябре составил 1,6 триллиона рублей, в том числе размещение однодневных облигаций – 221 миллиарда рублей. Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 2,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 108,7 миллиарда рублей, рассказала биржа. Объем торгов на срочном рынке составил 16,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 759,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Объем торгов на денежном рынке в октябре 2026 года достиг 169 триллионов рублей, среднедневной объем операций составил 7,7 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 66,2 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 67,8 триллиона рублей, отмечается там же. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) в основном режиме в октябре 2026 года составил 590 миллиардов рублей.

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рынок