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Эксперт оценил решение о резервировании мощностей ЦОД для государства

Эксперт оценил решение о резервировании мощностей ЦОД для государства - 02.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил решение о резервировании мощностей ЦОД для государства

Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) поможет обеспечить бесперебойную работу критически важных ресурсов, рассказал РИА Новости заместитель... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T21:00+0300

2026-11-02T21:00+0300

2026-11-02T21:25+0300

финансы

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) поможет обеспечить бесперебойную работу критически важных ресурсов, рассказал РИА Новости заместитель коммерческого директора компании "Турбо Облако" Алексей Шувалов. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости. "Положительно ли это отразится на бизнесе - вопрос баланса… Указ решает задачу национальной устойчивости: он призван обеспечить бесперебойную работу критически важных информационных ресурсов", - указал Шувалов. Как он отметил, для рынка это решение снижает системные риски, потому что у государства появляется гарантированный резерв для восстановления сервисов. Однако для конкретного облачного провайдера это дополнительные обязательства и рост операционной сложности, которые потребуют адаптации бизнес-моделей. Шувалов уточнил, что документ только вступил в силу, и целый ряд практических параметров пока не определен - как будет работать специальная подкомиссия, по каким критериям будут требоваться резервы, как будет рассчитываться плата за них. Поэтому, по его словам, любые оценки сейчас носят предварительный характер, и бизнес будет внимательно следить за развитием ситуации и за появлением официальных разъяснений. "Мы исходим из того, что новые правила должны быть прозрачными и предсказуемыми, чтобы бизнес мог планировать свою работу. Наша задача как облачного провайдера - обеспечить, чтобы клиенты не почувствовали разрывов в сервисе, а новые требования были интегрированы без потери качества и предсказуемости", - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, владимир путин