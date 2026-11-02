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Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС
Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС - 02.11.2026, ПРАЙМ
Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС
Новые методы высокотехнологичной медицинской помощи планируется включить в программу ОМС, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:16+0300
2026-11-02T12:16+0300
2026-11-02T12:16+0300
здоровье
общество
владимир зеленский
минздрав
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новые методы высокотехнологичной медицинской помощи планируется включить в программу ОМС, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский.
"Мы сейчас обсуждаем, находимся на этапе рассмотрения бюджета. Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантий включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу обязательного медицинского страхования", - сказал он журналистам.
Он добавил, что для Минздрава самое главное - не столько введение новых методов, сколько повышение доступности и тиражирование действующих.
"Например, в 2026 году технологии CAR-T для онкогематологии мы включили в программу ОМС. Не многие страны мира могут похвастаться тем, что в программе покрытие общедоступного для всех граждан есть такие технологии, как CAR-T технологии гематологические или, например, включение вакцины м-РМК онкологической тоже в программу обязательного медицинского страхования федеральной клиники", - сказал первый замглавы Минздрава.
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здоровье, общество , владимир зеленский, минздрав
Здоровье, Общество , Владимир Зеленский, Минздрав
Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС
Зеленский: новые методы высокотехнологичной медицинской помощи планируется включить в ОМС
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новые методы высокотехнологичной медицинской помощи планируется включить в программу ОМС, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский.
"Мы сейчас обсуждаем, находимся на этапе рассмотрения бюджета. Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантий включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу обязательного медицинского страхования", - сказал он журналистам.
Он добавил, что для Минздрава самое главное - не столько введение новых методов, сколько повышение доступности и тиражирование действующих.
"Например, в 2026 году технологии CAR-T для онкогематологии мы включили в программу ОМС. Не многие страны мира могут похвастаться тем, что в программе покрытие общедоступного для всех граждан есть такие технологии, как CAR-T технологии гематологические или, например, включение вакцины м-РМК онкологической тоже в программу обязательного медицинского страхования федеральной клиники", - сказал первый замглавы Минздрава.