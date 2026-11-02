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Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС

Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС - 02.11.2026, ПРАЙМ

Новые методы высокотехнологичной медпомощи планируют включить в ОМС

Новые методы высокотехнологичной медицинской помощи планируется включить в программу ОМС, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

2026-11-02T12:16+0300

здоровье

общество

владимир зеленский

минздрав

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новые методы высокотехнологичной медицинской помощи планируется включить в программу ОМС, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский. "Мы сейчас обсуждаем, находимся на этапе рассмотрения бюджета. Я могу сказать, что мы действительно рассматриваем при разработке программы госгарантий включение новых методов высокотехнологичной помощи в программу обязательного медицинского страхования", - сказал он журналистам. Он добавил, что для Минздрава самое главное - не столько введение новых методов, сколько повышение доступности и тиражирование действующих. "Например, в 2026 году технологии CAR-T для онкогематологии мы включили в программу ОМС. Не многие страны мира могут похвастаться тем, что в программе покрытие общедоступного для всех граждан есть такие технологии, как CAR-T технологии гематологические или, например, включение вакцины м-РМК онкологической тоже в программу обязательного медицинского страхования федеральной клиники", - сказал первый замглавы Минздрава.

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здоровье, общество , владимир зеленский, минздрав