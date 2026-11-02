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В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день

В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день - 02.11.2026, ПРАЙМ

В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день

Работников младше 18 лет, за исключением некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T01:08+0300

2026-11-02T01:08+0300

2026-11-02T01:08+0300

общество

бизнес

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Работников младше 18 лет, за исключением некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду. "Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников младше 18 лет", - рассказал Машаров. Он добавил, что исключение предусмотрено для несовершеннолетних работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, концертных организаций, цирков.

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общество , бизнес