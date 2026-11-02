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В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день
В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день - 02.11.2026, ПРАЙМ
В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день
Работников младше 18 лет, за исключением некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T01:08+0300
2026-11-02T01:08+0300
2026-11-02T01:08+0300
общество
бизнес
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Работников младше 18 лет, за исключением некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду.
"Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников младше 18 лет", - рассказал Машаров.
Он добавил, что исключение предусмотрено для несовершеннолетних работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, концертных организаций, цирков.
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общество , бизнес
В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день
В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе в праздничный день 4 ноября
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Работников младше 18 лет, за исключением некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, в этом году он выпадает на среду.
"Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников младше 18 лет", - рассказал Машаров.
Он добавил, что исключение предусмотрено для несовершеннолетних работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, концертных организаций, цирков.