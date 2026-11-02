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Опрос показал, сколько россиян планируют больше копить

Опрос показал, сколько россиян планируют больше копить - 02.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян планируют больше копить

Примерно четыре из десяти россиян до конца года планируют больше копить, а почти каждый третий сохранит сумму отчислений без изменений, говорится в исследовании | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T01:17+0300

2026-11-02T01:17+0300

2026-11-02T01:17+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 2 ноя- ПРАЙМ. Примерно четыре из десяти россиян до конца года планируют больше копить, а почти каждый третий сохранит сумму отчислений без изменений, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости. "Стремление к накоплениям подтверждается ответами о структуре личного бюджета: 39% участников опроса планируют увеличить долю дохода, которую откладывают. Еще 28% сохранят ее на прежнем уровне, 18% затруднились с ответом", - выяснили аналитики, добавив, что меньше копить будут 8%, еще 7% вообще не собираются формировать сбережения до конца 2026 года. Банковские вклады или накопительные счета остаются наиболее популярными инструментами для хранения средств - их выбрали 65% респондентов. Еще 17% пока не планируют размещать средства, 10% предпочитают хранить деньги наличными, 5% выбирают инвестиции в ценные бумаги, 3% - недвижимость. При этом молодежь чаще других возрастных групп рассматривает инвестиции в ценные бумаги: среди респондентов 18-24 лет этот вариант выбрали 10%. Для сравнения, в остальных возрастных группах показатель составляет от 3% до 7%. Среди основных целей сбережения россияне называют стремление сформировать финансовый резерв: 36% опрошенных хотят создать или укрепить "подушку безопасности". К крупной покупке или значимому событию готовятся 17% респондентов, 14% затруднились с ответом. Возможность получить дополнительный доход благодаря сохраняющейся привлекательности ставок по вкладам отметили 6%. Банк провел исследование в октябре 2026 года среди 2300 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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