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Для немецких самолетов разработают лазерное оружие, пишет Welt - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Для немецких самолетов разработают лазерное оружие, пишет Welt
Для немецких самолетов разработают лазерное оружие, пишет Welt - 02.11.2026, ПРАЙМ
Для немецких самолетов разработают лазерное оружие, пишет Welt
Европейский концерн MBDA разрабатывает лазерные системы вооружений для самолетов вооруженных сил Германии (бундесвера), сообщает газета Welt. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:38+0300
2026-11-02T15:38+0300
вооружения
промышленность
германия
rheinmetall
оружие
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874865461.jpg?1793623099
БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Европейский концерн MBDA разрабатывает лазерные системы вооружений для самолетов вооруженных сил Германии (бундесвера), сообщает газета Welt. "MBDA разрабатывает лазеры для боевых самолетов бундесвера", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, технологические основы для таких систем должны быть созданы в течение трех лет. Ожидается, что прототип лазера будет готов к летным испытаниям в 2031 году. По оценкам экспертов, готовое изделие будет сравнимо по габаритам с крылатой ракетой Taurus, говорится в сообщении Welt. Еще одним проектом в области лазерных комплексов для MBDA стал совместный проект с немецким оборонным концерном Rheinmetall по созданию лазерных оружейных систем для ВМС ФРГ. Согласно сообщению Welt, стоимость контракта составляет сотни миллионов евро.
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промышленность, германия, rheinmetall, оружие
Вооружения, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, ОРУЖИЕ
15:38 02.11.2026
 
Для немецких самолетов разработают лазерное оружие, пишет Welt

Welt: концерн MBDA разрабатывает лазерное оружие для самолетов вооруженных сил Германии

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БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Европейский концерн MBDA разрабатывает лазерные системы вооружений для самолетов вооруженных сил Германии (бундесвера), сообщает газета Welt.
"MBDA разрабатывает лазеры для боевых самолетов бундесвера", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, технологические основы для таких систем должны быть созданы в течение трех лет. Ожидается, что прототип лазера будет готов к летным испытаниям в 2031 году. По оценкам экспертов, готовое изделие будет сравнимо по габаритам с крылатой ракетой Taurus, говорится в сообщении Welt.
Еще одним проектом в области лазерных комплексов для MBDA стал совместный проект с немецким оборонным концерном Rheinmetall по созданию лазерных оружейных систем для ВМС ФРГ. Согласно сообщению Welt, стоимость контракта составляет сотни миллионов евро.
 
ВооруженияПромышленностьГЕРМАНИЯRheinmetallОРУЖИЕ
 
 
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