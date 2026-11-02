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Верховный суд защитил россиян от афер с оформлением займа по фото паспорта - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд защитил россиян от афер с оформлением займа по фото паспорта
Верховный суд защитил россиян от афер с оформлением займа по фото паспорта - 02.11.2026, ПРАЙМ
Верховный суд защитил россиян от афер с оформлением займа по фото паспорта
Верховный суд России защитил граждан от мошеннической схемы оформления кредита только на основании фотографии паспорта и отправки смс-сообщения на чужой номер,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:42+0300
2026-11-02T15:42+0300
россия
верховный суд
кредиты
банки
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России защитил граждан от мошеннической схемы оформления кредита только на основании фотографии паспорта и отправки смс-сообщения на чужой номер, следует из определения высшей судебной инстанции, с которым ознакомилось РИА Новости. Поводом стало дело жителя Новосибирска Заура Мамедова, от которого коллекторское агентство требовало взыскать почти 75 тысяч рублей долга по микрокредиту. Согласно документам, в августе 2022 года в микрофинансовой организации был оформлен потребительский заем на 30 тысяч рублей сроком на 33 дня, который остался не погашен. Мужчина предъявил встречный иск, требуя признать кредитный договор незаключенным и взыскать 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд в Новосибирске удовлетворил иск коллекторов, отказав в удовлетворении встречного иска. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе. Мамедов дошел до Верховного суда, указывая, что стал жертвой мошенников, в оформленной дистанционно заявке на заем указаны чужие банковская карта и номер телефона, но приложено фото его паспорта. "Использование паспортных данных гражданина и фотографии его паспорта еще не означает безусловно, что действия по заключению договора совершены именно этим гражданином. Подтверждение цифрового кода посредством отправки смс-сообщения с телефонного номера, принадлежащего другому лицу, и перечисление заемных денежных средств на счет принадлежащей другому лицу банковской карты не могут подтверждать заключение договора потребительского займа ответчиком, если не установлено, что указание чужого телефонного номера и чужой банковской карты было сделано ответчиком", - указал Верховный суд. Высшая судебная инстанция отменила решения нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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россия, верховный суд, кредиты, банки
РОССИЯ, Верховный суд, кредиты, Банки
15:42 02.11.2026
 
Верховный суд защитил россиян от афер с оформлением займа по фото паспорта

Верховный суд защитил россиян от мошенничества с оформлением кредита по фото паспорта

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России защитил граждан от мошеннической схемы оформления кредита только на основании фотографии паспорта и отправки смс-сообщения на чужой номер, следует из определения высшей судебной инстанции, с которым ознакомилось РИА Новости.
Поводом стало дело жителя Новосибирска Заура Мамедова, от которого коллекторское агентство требовало взыскать почти 75 тысяч рублей долга по микрокредиту. Согласно документам, в августе 2022 года в микрофинансовой организации был оформлен потребительский заем на 30 тысяч рублей сроком на 33 дня, который остался не погашен. Мужчина предъявил встречный иск, требуя признать кредитный договор незаключенным и взыскать 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Суд в Новосибирске удовлетворил иск коллекторов, отказав в удовлетворении встречного иска. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе. Мамедов дошел до Верховного суда, указывая, что стал жертвой мошенников, в оформленной дистанционно заявке на заем указаны чужие банковская карта и номер телефона, но приложено фото его паспорта.
"Использование паспортных данных гражданина и фотографии его паспорта еще не означает безусловно, что действия по заключению договора совершены именно этим гражданином. Подтверждение цифрового кода посредством отправки смс-сообщения с телефонного номера, принадлежащего другому лицу, и перечисление заемных денежных средств на счет принадлежащей другому лицу банковской карты не могут подтверждать заключение договора потребительского займа ответчиком, если не установлено, что указание чужого телефонного номера и чужой банковской карты было сделано ответчиком", - указал Верховный суд.
Высшая судебная инстанция отменила решения нижестоящих судов и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
 
РОССИЯВерховный судкредитыБанки
 
 
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