https://1prime.ru/20261102/pej-874866749.html
"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса
"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса
Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой сервиса, теперь он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:04+0300
2026-11-02T16:04+0300
2026-11-02T16:04+0300
технологии
бизнес
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874866749.jpg?1793624661
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой сервиса, теперь он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в понедельник сервис сообщал о временных трудностях с доступом у ряда пользователей.
"Наши специалисты уже устранили сложности", - сообщили в пресс-службе.
Сервис работает в штатном режиме, заключили там.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, общество
Технологии, Бизнес, Общество
"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса
Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой сервиса, он работает в штатном режиме
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой сервиса, теперь он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в понедельник сервис сообщал о временных трудностях с доступом у ряда пользователей.
"Наши специалисты уже устранили сложности", - сообщили в пресс-службе.
Сервис работает в штатном режиме, заключили там.