https://1prime.ru/20261102/pej-874866749.html

"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса

"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Пэй" устранил сбой сервиса

Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой сервиса, теперь он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:04+0300

2026-11-02T16:04+0300

2026-11-02T16:04+0300

технологии

бизнес

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874866749.jpg?1793624661

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой сервиса, теперь он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Ранее в понедельник сервис сообщал о временных трудностях с доступом у ряда пользователей. "Наши специалисты уже устранили сложности", - сообщили в пресс-службе. Сервис работает в штатном режиме, заключили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество