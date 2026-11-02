https://1prime.ru/20261102/pensija-874842012.html

Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей

Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей - 02.11.2026, ПРАЙМ

Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей

Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в сентябре превысил 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T02:00+0300

2026-11-02T02:00+0300

2026-11-02T02:00+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в сентябре превысил 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, 1 сентября 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 057 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 345 рублей. Согласно данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.

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