https://1prime.ru/20261102/pensija-874842012.html
Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей
Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей - 02.11.2026, ПРАЙМ
Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей
Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в сентябре превысил 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T02:00+0300
2026-11-02T02:00+0300
2026-11-02T02:00+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в сентябре превысил 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 сентября 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 057 рублей.
В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 345 рублей.
Согласно данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.
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россия, росстат
Средняя пенсия работающих россиян в сентябре превысила 24 тысячи рублей
Средний размер пенсии работающих россиян в сентябре превысил 24 тысячи рублей
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средний размер пенсионного обеспечения работающих россиян в сентябре превысил 24 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 сентября 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 24 057 рублей.
В аналогичный период 2025 года работающие пенсионеры получали около 21 345 рублей.
Согласно данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.