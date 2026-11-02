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Депутат оценил идею перевода пенсионных накоплений в ПДС - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Депутат оценил идею перевода пенсионных накоплений в ПДС
Депутат оценил идею перевода пенсионных накоплений в ПДС - 02.11.2026, ПРАЙМ
Депутат оценил идею перевода пенсионных накоплений в ПДС
Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений расширит возможности граждан, позволит им более гибко управлять своими накоплениями, считает... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:46+0300
2026-11-02T15:51+0300
финансы
россия
анатолий аксаков
минфин
госдума
минфин рф
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений расширит возможности граждан, позволит им более гибко управлять своими накоплениями, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее в понедельник Минфин РФ сообщал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля накопительной пенсии граждан РФ в программу долгосрочных сбережений, при этом изменения не затронут страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним. "Перевод начисленных в 2002-2014 годах пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) откроет новые возможности для граждан, в том числе позволит им более гибко управлять своими накоплениями", - прокомментировал Аксаков. Депутат напомнил, что для людей, у которых есть пенсионные накопления за этот период, меняется правовой режим управления средствами: из системы обязательного пенсионного страхования они переходят в программу долгосрочных сбережений. Использование накоплений будет определяться законодательством и условиями договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), это даст людям больше возможностей выбирать сроки и способы получения денег, пояснил Аксаков. По его словам, главное преимущество ПДС в том, что ее участники могут получать государственное софинансирование - до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет, а также рассчитывать на инвестиционный доход и налоговый вычет. "Переведенные в программу долгосрочных сбережений средства по достижении пенсионного возраста можно будет получить полностью либо в виде регулярных выплат. При особых жизненных обстоятельствах, включая дорогостоящее лечение или потерю кормильца, можно воспользоваться средствами досрочно - это еще одно важное преимущество этой программы", - отмечает он. По предложению Минфина, перевод будет автоматическим, без необходимости для граждан собирать документы и обращаться в разные организации. Важно, что страховую пенсию изменения не затронут: порядок учета стажа и пенсионных баллов останется прежним, заключил Аксаков.
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финансы, россия, анатолий аксаков, минфин, госдума, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Минфин, Госдума, Минфин РФ
15:46 02.11.2026 (обновлено: 15:51 02.11.2026)
 
Депутат оценил идею перевода пенсионных накоплений в ПДС

Аксаков: перевод пенсионных накоплений в ПДС расширит возможности граждан

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений расширит возможности граждан, позволит им более гибко управлять своими накоплениями, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в понедельник Минфин РФ сообщал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации с 1 апреля накопительной пенсии граждан РФ в программу долгосрочных сбережений, при этом изменения не затронут страховую пенсию, назначаемую и выплачиваемую Соцфондом, учет баллов и стажа остается прежним.
"Перевод начисленных в 2002-2014 годах пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС) откроет новые возможности для граждан, в том числе позволит им более гибко управлять своими накоплениями", - прокомментировал Аксаков.
Депутат напомнил, что для людей, у которых есть пенсионные накопления за этот период, меняется правовой режим управления средствами: из системы обязательного пенсионного страхования они переходят в программу долгосрочных сбережений.
Использование накоплений будет определяться законодательством и условиями договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), это даст людям больше возможностей выбирать сроки и способы получения денег, пояснил Аксаков.
По его словам, главное преимущество ПДС в том, что ее участники могут получать государственное софинансирование - до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет, а также рассчитывать на инвестиционный доход и налоговый вычет.
"Переведенные в программу долгосрочных сбережений средства по достижении пенсионного возраста можно будет получить полностью либо в виде регулярных выплат. При особых жизненных обстоятельствах, включая дорогостоящее лечение или потерю кормильца, можно воспользоваться средствами досрочно - это еще одно важное преимущество этой программы", - отмечает он.
По предложению Минфина, перевод будет автоматическим, без необходимости для граждан собирать документы и обращаться в разные организации. Важно, что страховую пенсию изменения не затронут: порядок учета стажа и пенсионных баллов останется прежним, заключил Аксаков.
 
ФинансыРОССИЯАнатолий АксаковМинфинГосдумаМинфин РФ
 
 
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