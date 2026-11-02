Песков заявил о невозможности возобновления поставок газа через Украину
В Кремле заявили, что будущее поставок будет зависеть от желания покупателей и продавцов
© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации планов по возобновлению поставок газа в Европу через Украину в данный момент. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США якобы добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.
"Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", — сказал Песков, отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в будущем в возобновлении транзита газа через Украину и допускает ли такую возможность.
Он добавил, что вопрос поставок российского газа в Европу в будущем будет зависеть от желания покупателей и возможностей продавцов. "Что будет в будущем — посмотрим. Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов. Потому что, как вы знаете, газовый рынок больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным. Но в то же время вы знаете, что центры экономического роста мировые находятся далеко не в Европе. Они находятся все-таки на коллективном Юге", — сказал пресс-секретарь президента РФ.