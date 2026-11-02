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Песков заявил о невозможности возобновления поставок газа через Украину

Песков заявил о невозможности возобновления поставок газа через Украину - 02.11.2026, ПРАЙМ

Песков заявил о невозможности возобновления поставок газа через Украину

Ситуация на земле говорит о невозможности реализации планов по возобновлению поставок газа в Европу через Украину в данный момент. Об этом журналистам сообщил... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:06+0300

2026-11-02T13:06+0300

2026-11-02T13:43+0300

газ

россия

украина

европа

сша

дмитрий песков

the wall street journal

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на земле говорит о невозможности реализации планов по возобновлению поставок газа в Европу через Украину в данный момент. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США якобы добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины."Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", — сказал Песков, отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в будущем в возобновлении транзита газа через Украину и допускает ли такую возможность.Он добавил, что вопрос поставок российского газа в Европу в будущем будет зависеть от желания покупателей и возможностей продавцов. "Что будет в будущем — посмотрим. Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов. Потому что, как вы знаете, газовый рынок больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным. Но в то же время вы знаете, что центры экономического роста мировые находятся далеко не в Европе. Они находятся все-таки на коллективном Юге", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

украина

европа

сша

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газ, россия, украина, европа, сша, дмитрий песков, the wall street journal