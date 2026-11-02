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"Победа" запустила рейсы в Дубай из четырех городов России - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Победа" запустила рейсы в Дубай из четырех городов России
"Победа" запустила рейсы в Дубай из четырех городов России - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Победа" запустила рейсы в Дубай из четырех городов России
Авиакомпания "Победа" открыла рейсы в Дубай в ОАЭ из четырех городов России - Уфы, Екатеринбурга, Казани и Владикавказа, сообщил перевозчик. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:04+0300
2026-11-02T16:05+0300
бизнес
россия
дубай
москва
уфа
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла рейсы в Дубай в ОАЭ из четырех городов России - Уфы, Екатеринбурга, Казани и Владикавказа, сообщил перевозчик. "Открыли новые направления: из Уфы в Дубай (летаем по пятницам и воскресеньям), из Екатеринбурга в Дубай (летаем по понедельникам и субботам), из Казани в Дубай (летаем по вторникам, четвергам и субботам), из Владикавказа в Дубай (летаем по вторникам и субботам)", - говорится в сообщении. Также авиакомпания увеличила число рейсов в Дубай из Махачкалы и Москвы. Теперь полеты Махачкала - Дубай выполняются три раза в неделю, а из Москвы - дважды в день, отметили в "Победе". Кроме того, "Победа" с 25 октября возобновила полеты из Москвы в Абу-Даби. Рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
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бизнес, россия, дубай, москва, уфа
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, МОСКВА, Уфа
16:04 02.11.2026 (обновлено: 16:05 02.11.2026)
 
"Победа" запустила рейсы в Дубай из четырех городов России

Авиакомпания "Победа" открыла рейсы в Дубай из Уфы, Екатеринбурга, Казани и Владикавказа

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" открыла рейсы в Дубай в ОАЭ из четырех городов России - Уфы, Екатеринбурга, Казани и Владикавказа, сообщил перевозчик.
"Открыли новые направления: из Уфы в Дубай (летаем по пятницам и воскресеньям), из Екатеринбурга в Дубай (летаем по понедельникам и субботам), из Казани в Дубай (летаем по вторникам, четвергам и субботам), из Владикавказа в Дубай (летаем по вторникам и субботам)", - говорится в сообщении.
Также авиакомпания увеличила число рейсов в Дубай из Махачкалы и Москвы. Теперь полеты Махачкала - Дубай выполняются три раза в неделю, а из Москвы - дважды в день, отметили в "Победе".
Кроме того, "Победа" с 25 октября возобновила полеты из Москвы в Абу-Даби. Рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
 
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