https://1prime.ru/20261102/pogruzka-874854383.html

Погрузка на сети РЖД в январе-октябре снизилась на 0,8%

Погрузка на сети РЖД в январе-октябре снизилась на 0,8% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД в январе-октябре снизилась на 0,8%

Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2026 года снизилась на 0,8% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 1,4%, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:28+0300

2026-11-02T12:28+0300

2026-11-02T12:34+0300

бизнес

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2026 года снизилась на 0,8% в годовом выражении, в том числе в октябре - на 1,4%, сообщила компания."Погрузка за январь-октябрь 2026 года составила 920 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года... Погрузка на сети РЖД в октябре составила 95,6 млн тонн... Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.В частности, за 10 месяцев зафиксировано снижение погрузки кокса – 7,7 миллиона тонн (-6,1%), нефти и нефтепродуктов – 150,5 миллиона тонн (-7,9%), руды железной и марганцевой – 88,2 миллиона тонн (-1,6%), черных металлов – 39,4 миллиона тонн (-7%), химических и минеральных удобрений – 57,5 миллиона тонн (-1,7%), цемента – 17,5 миллиона тонн (-1,5%).Погрузка лесных грузов снизилась на 4,2% - до 20,1 миллиона тонн, строительных грузов - на 3,4%, до 82 миллиона тонн, химикатов и соды – на 5,2%, до 15,8 миллиона тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - на 6,5%, до 21,1 миллиона тонн.РЖД отмечают, что на фоне общей отрицательной динамики погрузки, связанной с внешними факторами, в октябре сохранился рост грузооборота (+2,5%), что отражает происходящую переориентацию грузопотоков и увеличение дальности перевозок."По итогам месяца существенно выросла погрузка металлургических грузов, в том числе черных металлов (+8,7%), цветной руды (+9,8%), кокса (+21,1%) и металлолома (+22,5%). Кроме того, увеличилась отправка по железной дороге цемента (+9%) и химикатов (+9,4%)", - перечисляют РЖД.Среди железных дорог рост погрузки в октябре обеспечили Куйбышевская (+22,1%), Забайкальская (+13,9%), Октябрьская (+5,6%), Дальневосточная (+5,1%) и Горьковская (+4,7%).РЖД по итогам 2026 года ожидают погрузку чуть ниже предыдущего года, но готовы вывезти все предъявленные грузы, сообщал в сентябре журналистам гендиректор компании Олег Белозеров. Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6% и составила 1,116 миллиарда тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, олег белозеров, ржд