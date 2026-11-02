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Польша начала спецоперацию на границе с Россией - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Польша начала спецоперацию на границе с Россией
Польша начала спецоперацию на границе с Россией - 02.11.2026, ПРАЙМ
Польша начала спецоперацию на границе с Россией
Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий, сообщил журналистам... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:27+0300
2026-11-02T22:27+0300
россия
польша
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ВАРШАВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий, сообщил журналистам главный комендант полиции республики Марек Боронь, не приведя доказательств подобных рисков. "В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводстве силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами", - сказал Боронь. По его словам, эти меры носят "превентивный характер на фоне рисков в приграничной зоне". В качестве предлога для наращивания присутствия силовиков комендант упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях, а также возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких конкретных доказательств существования подобных угроз он не привел. Боронь отметил, что на границу уже прибыли подразделения полиции из других воеводств. "Там действует большая группа полицейских, часть полицейских сил была переброшена туда из других регионов, в этой операции также участвуют полицейские антитеррористы", - рассказал глава полиции. Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Москва подчеркивала, что не заинтересована в прямом военном конфликте с Североатлантическим альянсом. Президент РФ не раз заявлял, что победить Россию и запугать ее граждан невозможно, победа будет за Россией.
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россия, польша
РОССИЯ, ПОЛЬША
22:27 02.11.2026
 
Польша начала спецоперацию на границе с Россией

Польские силовики проводят спецоперацию на границе с РФ под предлогом угрозы диверсий

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ВАРШАВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий, сообщил журналистам главный комендант полиции республики Марек Боронь, не приведя доказательств подобных рисков.
"В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводстве силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами", - сказал Боронь.
По его словам, эти меры носят "превентивный характер на фоне рисков в приграничной зоне". В качестве предлога для наращивания присутствия силовиков комендант упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях, а также возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких конкретных доказательств существования подобных угроз он не привел.
Боронь отметил, что на границу уже прибыли подразделения полиции из других воеводств.
"Там действует большая группа полицейских, часть полицейских сил была переброшена туда из других регионов, в этой операции также участвуют полицейские антитеррористы", - рассказал глава полиции.
Президент России Владимир Путин неоднократно опровергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Москва подчеркивала, что не заинтересована в прямом военном конфликте с Североатлантическим альянсом. Президент РФ не раз заявлял, что победить Россию и запугать ее граждан невозможно, победа будет за Россией.
 
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