Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/polzovateli-874864053.html
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису - 02.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису
Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:03+0300
2026-11-02T15:03+0300
технологии
бизнес
общество
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874864053.jpg?1793621015
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Согласно данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются на отсутствие уведомлений, а также на невозможность переводов на счет. Среди причин для жалоб пользователи указывают, что ранее переведенные средства на карту "Яндекс Пэй" не отображаются на счете. В пресс-службе подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису "Яндекс Пэй". "Наши специалисты уже работают над устранением сложности", - уточнили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , downdetector
Технологии, Бизнес, Общество , Downdetector
15:03 02.11.2026
 
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису

Некоторые пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Согласно данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются на отсутствие уведомлений, а также на невозможность переводов на счет. Среди причин для жалоб пользователи указывают, что ранее переведенные средства на карту "Яндекс Пэй" не отображаются на счете.
В пресс-службе подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису "Яндекс Пэй".
"Наши специалисты уже работают над устранением сложности", - уточнили там.
 
ТехнологииБизнесОбществоDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала