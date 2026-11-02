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Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису

Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису - 02.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису

Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:03+0300

2026-11-02T15:03+0300

2026-11-02T15:03+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Согласно данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются на отсутствие уведомлений, а также на невозможность переводов на счет. Среди причин для жалоб пользователи указывают, что ранее переведенные средства на карту "Яндекс Пэй" не отображаются на счете. В пресс-службе подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису "Яндекс Пэй". "Наши специалисты уже работают над устранением сложности", - уточнили там.

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технологии, бизнес, общество , downdetector