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Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису - 02.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису
Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:03+0300
2026-11-02T15:03+0300
2026-11-02T15:03+0300
технологии
бизнес
общество
downdetector
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Согласно данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются на отсутствие уведомлений, а также на невозможность переводов на счет. Среди причин для жалоб пользователи указывают, что ранее переведенные средства на карту "Яндекс Пэй" не отображаются на счете.
В пресс-службе подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису "Яндекс Пэй".
"Наши специалисты уже работают над устранением сложности", - уточнили там.
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технологии, бизнес, общество , downdetector
Технологии, Бизнес, Общество , Downdetector
Пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису
Некоторые пользователи "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Некоторые пользователи сервиса "Яндекс Пэй" столкнулись с трудностями доступа к сервису, специалисты уже работают над устранением сбоя, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Согласно данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются на отсутствие уведомлений, а также на невозможность переводов на счет. Среди причин для жалоб пользователи указывают, что ранее переведенные средства на карту "Яндекс Пэй" не отображаются на счете.
В пресс-службе подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису "Яндекс Пэй".
"Наши специалисты уже работают над устранением сложности", - уточнили там.