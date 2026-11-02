https://1prime.ru/20261102/pravitelstvo-874877089.html
Правительство расширило ограничения при госзакупках
Правительство расширило ограничения при госзакупках - 02.11.2026, ПРАЙМ
Правительство расширило ограничения при госзакупках
Правительство России расширило перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках, на некоторую мебель и свинцовые... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:54+0300
2026-11-02T19:54+0300
2026-11-02T19:56+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках, на некоторую мебель и свинцовые аккумуляторы, следует из соответствующего постановления. "В перечень включены пять новых позиций: свинцовые аккумуляторы, кроме аккумуляторов для запуска поршневых двигателей; мебель для офисов и предприятий торговли; кухонная мебель; деревянная мебель для спальни, столовой и гостиной; деревянная мебель, не включенная в другие группировки", - пояснили в Минпромторге России. В министерстве добавили, что ограничения предусматривают, что иностранные товары допускаются к участию в закупках только при отсутствии российских аналогов на торгах. Изменения в отношении свинцовых аккумуляторов начнут действовать с 1 января 2027 года, а мебельной продукции - с 1 июля 2027 года. "Решение направлено на поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для поставок российской продукции в рамках государственных закупок", - заключили в Минпромторге.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Правительство расширило ограничения при госзакупках
Кабмин распространил ограничения при госзакупках на некоторую мебель и аккумуляторы
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках, на некоторую мебель и свинцовые аккумуляторы, следует из соответствующего постановления.
"В перечень включены пять новых позиций: свинцовые аккумуляторы, кроме аккумуляторов для запуска поршневых двигателей; мебель для офисов и предприятий торговли; кухонная мебель; деревянная мебель для спальни, столовой и гостиной; деревянная мебель, не включенная в другие группировки", - пояснили в Минпромторге России.
В министерстве добавили, что ограничения предусматривают, что иностранные товары допускаются к участию в закупках только при отсутствии российских аналогов на торгах. Изменения в отношении свинцовых аккумуляторов начнут действовать с 1 января 2027 года, а мебельной продукции - с 1 июля 2027 года.
"Решение направлено на поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для поставок российской продукции в рамках государственных закупок", - заключили в Минпромторге.