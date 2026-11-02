https://1prime.ru/20261102/pravitelstvo-874877089.html

Правительство расширило ограничения при госзакупках

Правительство расширило ограничения при госзакупках - 02.11.2026, ПРАЙМ

Правительство расширило ограничения при госзакупках

Правительство России расширило перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках, на некоторую мебель и свинцовые... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:54+0300

2026-11-02T19:54+0300

2026-11-02T19:56+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень иностранных товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках, на некоторую мебель и свинцовые аккумуляторы, следует из соответствующего постановления. "В перечень включены пять новых позиций: свинцовые аккумуляторы, кроме аккумуляторов для запуска поршневых двигателей; мебель для офисов и предприятий торговли; кухонная мебель; деревянная мебель для спальни, столовой и гостиной; деревянная мебель, не включенная в другие группировки", - пояснили в Минпромторге России. В министерстве добавили, что ограничения предусматривают, что иностранные товары допускаются к участию в закупках только при отсутствии российских аналогов на торгах. Изменения в отношении свинцовых аккумуляторов начнут действовать с 1 января 2027 года, а мебельной продукции - с 1 июля 2027 года. "Решение направлено на поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для поставок российской продукции в рамках государственных закупок", - заключили в Минпромторге.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг