https://1prime.ru/20261102/predprinimateli-874862223.html

Предприниматели получили возможность продвигать товары через VK AdBlogger

Предприниматели получили возможность продвигать товары через VK AdBlogger - 02.11.2026, ПРАЙМ

Предприниматели получили возможность продвигать товары через VK AdBlogger

Предприниматели получили возможность продвигать товары, услуги и проекты на национальной платформе "Макс" через VK AdBlogger, рассказали в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:30+0300

2026-11-02T14:30+0300

2026-11-02T14:30+0300

бизнес

технологии

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Предприниматели получили возможность продвигать товары, услуги и проекты на национальной платформе "Макс" через VK AdBlogger, рассказали в компании. "Бизнесу стало доступно продвижение в нацмессенджере через VK AdBlogger. Предприниматели получили возможность продвигать товары, услуги и проекты в "Максе", а авторы - монетизировать каналы дополнительным способом", - говорится в сообщении. Для получения дохода от рекламы на платформе через VK AdBlogger автору канала необходимо зарегистрировать личный кабинет на платформе и добавить в него свой блог, указать цену размещения и дождаться подходящего предложения. А чтобы разместить рекламу в канале "Макса", рекламодателю необходимо создать личный кабинет, ввести реквизиты и пополнить баланс. Далее – выбрать автора под свои задачи и загрузить креатив. Выбирать каналы на платформе пользователи могут с помощью системы фильтров, в том числе - по тематике, количеству подписчиков и наличию метки А+. Каталог предоставляет доступ к статистике каналов и аналитике. Генеральный директор "Макса" Фарит Хуснояров отметил, что компания последовательно развивает возможности для бизнеса и авторов. "VK AdBlogger поможет предпринимателям найти потенциальных покупателей и клиентов через интеграции в наиболее релевантный контент, а авторам – монетизировать свое творчество. За месяц тестирования к платформе присоединились более 5 тысяч авторов "Макс", - добавил он. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. Количество публичных каналов превысило 650 тысяч – их суммарная аудитория составляет более 390 миллионов подписчиков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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