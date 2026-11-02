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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза
Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза
Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась в 1,9 раза, до 6,18 миллиарда рублей,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:36+0300
2026-11-02T14:36+0300
россия
мосэнерго
газпром
газпром энергохолдинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874862518.jpg?1793619368
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась в 1,9 раза, до 6,18 миллиарда рублей, сообщила компания. "Прибыль группы "Мосэнерго" за 9 месяцев 2026 года в соответствии с отчетностью снизилась на 48,3% и составила 6 миллиардов 179 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Выручка "Мосэнерго" в январе-сентябре выросла на 16,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 225,22 миллиарда рублей. Как пояснили в компании, увеличение выручки произошло в основном за счет увеличения отпуска тепловой энергии в отчетном периоде на 10,6% в связи c низкой температурой воздуха в первом квартале 2026 года и ростом цены реализации электроэнергии. EBITDA при этом снизилась на 21,4%, до 16,64 миллиарда рублей. Основное влияние на показатель оказало опережающее по отношению к выручке увеличение операционных расходов, пояснили в компании. Операционные расходы по итогам отчетного периода увеличились на 19,1%, составив 220,34 миллиарда рублей. Рост показателя во многом связан с увеличением расходов на топливо. В составе "Мосэнерго" работают 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,3 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
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россия, мосэнерго, газпром, газпром энергохолдинг
РОССИЯ, Мосэнерго, Газпром, Газпром энергохолдинг
14:36 02.11.2026
 
Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза

Чистая прибыль группы "Мосэнерго" по МСФО за 9 месяцев снизилась в 1,9 раза

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась в 1,9 раза, до 6,18 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Прибыль группы "Мосэнерго" за 9 месяцев 2026 года в соответствии с отчетностью снизилась на 48,3% и составила 6 миллиардов 179 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Выручка "Мосэнерго" в январе-сентябре выросла на 16,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 225,22 миллиарда рублей. Как пояснили в компании, увеличение выручки произошло в основном за счет увеличения отпуска тепловой энергии в отчетном периоде на 10,6% в связи c низкой температурой воздуха в первом квартале 2026 года и ростом цены реализации электроэнергии.
EBITDA при этом снизилась на 21,4%, до 16,64 миллиарда рублей. Основное влияние на показатель оказало опережающее по отношению к выручке увеличение операционных расходов, пояснили в компании.
Операционные расходы по итогам отчетного периода увеличились на 19,1%, составив 220,34 миллиарда рублей. Рост показателя во многом связан с увеличением расходов на топливо.
В составе "Мосэнерго" работают 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,3 тысячи Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.
 
РОССИЯМосэнергоГазпромГазпром энергохолдинг
 
 
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