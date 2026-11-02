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Названы самые востребованные рабочие профессии в России - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Названы самые востребованные рабочие профессии в России
Названы самые востребованные рабочие профессии в России - 02.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые востребованные рабочие профессии в России
Самыми востребованными рабочими профессиями в России считаются обрубщики, маркшейдеры и строители, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы". | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:27+0300
2026-11-02T22:30+0300
бизнес
россия
авито работа
работа
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Самыми востребованными рабочими профессиями в России считаются обрубщики, маркшейдеры и строители, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы". Обрубщики востребованы на литейных и машиностроительных предприятиях, где они зачищают металлические отливки, удаляют излишки металла и подготавливают детали к дальнейшей обработке или сборке. Маркшейдеры проводят геодезические измерения на горнодобывающих предприятиях, контролируют параметры горных выработок и участвуют в планировании горных работ. "Чаще всего в России стали искать обрубщиков... Вторую строчку рейтинга заняли маркшейдеры... Вдвое (+100%) за год увеличился спрос на строителей", - говорится в исследовании компании. Так, в январе–октябре 2026 года вакансий для обрубщиков стало в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили 113,2 тысячи рублей в месяц, что на 29% больше, чем год назад. Маркшейдеров за год стали искать также в 2,2 раза чаще. Средние зарплатные предложения для них составили 100 тысяч рублей в месяц. Также в "Авито Работе" сообщили, что увеличился спрос на строителей - в период с января по октябрь они могли рассчитывать в среднем на 209,4 тысячи рублей в месяц. На размер средних зарплатных предложений здесь в том числе влияет большое количество вахтовых вакансий, где работодатели обычно предлагают более высокие зарплаты.
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бизнес, россия, авито работа, работа
Бизнес, РОССИЯ, Авито Работа, РАБОТА
22:27 02.11.2026 (обновлено: 22:30 02.11.2026)
 
Названы самые востребованные рабочие профессии в России

Эксперты "Авито Работы" назвали самые востребованные рабочие профессии в России

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Самыми востребованными рабочими профессиями в России считаются обрубщики, маркшейдеры и строители, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы".
Обрубщики востребованы на литейных и машиностроительных предприятиях, где они зачищают металлические отливки, удаляют излишки металла и подготавливают детали к дальнейшей обработке или сборке. Маркшейдеры проводят геодезические измерения на горнодобывающих предприятиях, контролируют параметры горных выработок и участвуют в планировании горных работ.
"Чаще всего в России стали искать обрубщиков... Вторую строчку рейтинга заняли маркшейдеры... Вдвое (+100%) за год увеличился спрос на строителей", - говорится в исследовании компании.
Так, в январе–октябре 2026 года вакансий для обрубщиков стало в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили 113,2 тысячи рублей в месяц, что на 29% больше, чем год назад.
Маркшейдеров за год стали искать также в 2,2 раза чаще. Средние зарплатные предложения для них составили 100 тысяч рублей в месяц.
Также в "Авито Работе" сообщили, что увеличился спрос на строителей - в период с января по октябрь они могли рассчитывать в среднем на 209,4 тысячи рублей в месяц. На размер средних зарплатных предложений здесь в том числе влияет большое количество вахтовых вакансий, где работодатели обычно предлагают более высокие зарплаты.
 
БизнесРОССИЯАвито РаботаРАБОТА
 
 
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