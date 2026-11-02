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Названы самые востребованные рабочие профессии в России

Названы самые востребованные рабочие профессии в России - 02.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые востребованные рабочие профессии в России

Самыми востребованными рабочими профессиями в России считаются обрубщики, маркшейдеры и строители, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы". | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T22:27+0300

2026-11-02T22:27+0300

2026-11-02T22:30+0300

бизнес

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Самыми востребованными рабочими профессиями в России считаются обрубщики, маркшейдеры и строители, рассказали РИА Новости эксперты "Авито Работы". Обрубщики востребованы на литейных и машиностроительных предприятиях, где они зачищают металлические отливки, удаляют излишки металла и подготавливают детали к дальнейшей обработке или сборке. Маркшейдеры проводят геодезические измерения на горнодобывающих предприятиях, контролируют параметры горных выработок и участвуют в планировании горных работ. "Чаще всего в России стали искать обрубщиков... Вторую строчку рейтинга заняли маркшейдеры... Вдвое (+100%) за год увеличился спрос на строителей", - говорится в исследовании компании. Так, в январе–октябре 2026 года вакансий для обрубщиков стало в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили 113,2 тысячи рублей в месяц, что на 29% больше, чем год назад. Маркшейдеров за год стали искать также в 2,2 раза чаще. Средние зарплатные предложения для них составили 100 тысяч рублей в месяц. Также в "Авито Работе" сообщили, что увеличился спрос на строителей - в период с января по октябрь они могли рассчитывать в среднем на 209,4 тысячи рублей в месяц. На размер средних зарплатных предложений здесь в том числе влияет большое количество вахтовых вакансий, где работодатели обычно предлагают более высокие зарплаты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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